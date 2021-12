Pioneer lança a linha 2013 de CD players

Os primeiros lançamentos em 2013 de CD players da Pioneer foram apresentados. São quatro modelos para agradar cada vez mais os consumidores.

O primeiro, DEH-1580UB, é o mais básico. Com valor de R$ 299, o player conta com entrada USB e auxiliar frontais, reproduzindo tanto áudio MP3 quanto WMA. Também é possível conectar dispositivos Android compatíveis e escolher a cor de iluminação entre âmbar e azul.

Outro lançamento é o DEH-X3580UI, primeiro da nova linha a possuir a tecnologia MIXTRAX. Exclusiva da Pioneer, ela promete transformar o som em uma balada, com uma lista de músicas sem interrupções e com diferentes efeitos sonoros. Além da entrada USB, para pen-drives, iPod e iPhone, há a entrada auxiliar, um equalizador com cinco possibilidades de ritmos e várias cores de iluminação. O som ainda traz duas saídas RCA com controle para subwoofer e entrada para controle com fio. O preço é R$ 369.

O terceiro lançamento é o DEH-X6580BT. Custando R$ 489, o CD player traz como diferencial o Bluetooth e a MIXTRAX. É possível receber chamadas telefônicas e ouvir as músicas sem fios alguns. O visual conta com vários tons de cores, iluminando os botões e o display.

A grande estrela da linha 2013 da Pioneer, porém, é DEH-X8580BT. O mais completo dos lançamentos até então, o modelo traz o MIXTRAX EZ e o Bluetooth, além de reproduzir canções de vários dispositivos, como iPod, iPhone, pen-drives, smartphones com Android, cartão de memória SD, entre outros. O valor é R$ 579.

adblock ativo