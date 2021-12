Pioneer apresenta quatro modelos de DVD palyers para 2014

A Pioneer do Brasil já divulgou a sua nova linha de DVD players. São quatro modelos, e as novidades são os diferentes tamanhos de tela, que podem ser 2-DIN ou 1-DIN, e os preços. Um dos modelos, o DVH-7680AV, pode ser adquiro por R$ 449 (preço sugerido). Exclusividade é o destaque da marca quando colocou no AVH-X2680BT a tecnologia MIXTRAX, sistema que executa músicas sem interrupções com efeitos igual as pickups de Djs.

Nas opções top de linha, os destaques são a tela 2-DIN de 6,1 polegadas com operação total touchscreen e o sistema MIXTRAX embarcado. É o caso do AVH-X2680BT (R$ 1.199) que possui bluetooth integrado que permite ao motorista ouvir músicas, sons de aplicativos e até atender o celular sem precisar soltar o volante. Conta com entrada para sintonizador de TV, 112 opções de cores para a iluminação dos botões e o usuário pode escolher entre os aplicativos AppRadio Mode ou MirrorLink para ouvir suas músicas prediletas.

Para quem prefere diversas opções de conexão o AVH-X1680DVD (R$ 999) é uma boa opção. Com entrada USB e outra auxiliar traseira, o motorista e os passageiros vão poder ouvir músicas armazenadas em pen-drives, iPods, iPhones ou mesmo em smartphones com sistema Android. O ajuste de áudio do equalizador possui oito bandas e, também saídas para tela adicional, entrada para câmera de ré e conexão de amplificadores.

Nos modelos com tela 1-DIN as conexões subwoofers para amplificadores se destacam. As especificidades são o tamanho da tela, o DVH-8680AVBT (R$ 559) possui um display com 3,5 polegadas widescreen com frente removível, bluetooth, nterface para controle de iPod/iPhone via USB e também para Android, que possibilita exibir os dados das músicas na tela do aparelho. Já o DVH-7680AV (R$ 449) recebeu uma tela de 3 polegadas e o usuário pode assistir vídeos via pen-drives e DVD.

