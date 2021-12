Pioneer apresenta nova tecnologia no Salão de SP

Não só de lançamentos carros vive o Salão Internacional do Automóvel de São Paulo. Afinal, quem vai à feira também quer ver acessórios para os veículos, como materiais de limpeza, GPS, amplificadores e películas. Pensando nisso, a Pioneer, líder mundial no segmento de som automotivo, apresentará no evento sua nova tecnologia: a Mixtrax.

A novidade é capaz de mixar toda a biblioteca de músicas, sem dar intervalos entre elas, e cria uma sensação de discoteca dentro do carro. As canções de dispositivos de MP3 ou USB são analisadas, levando-se em conta o ritmo de cada uma e os batimentos por minuto (BPM). Elas são então classificadas e divididas em listas de diferentes gêneros e estilos musicais, como Beat, Chill, e Thump.

Existem três modos de mixagem disponíveis: Active, Standard e Simple. Cada um ajusta a intensidade dos efeitos e a duração das músicas. As listas de reprodução criadas ainda podem ser transferidas para o USB e reproduzidas posteriormente por outros produtos Pioneer compatíveis com a tecnologia.

A Mixtrax foi derivada de produtos profissionais de DJ. No som, foram incluídos também dois modos de iluminação nos botões e display, cada um com seis padrões de cores que pulsam e mudam de cor.

A tecnologia Mixtrax pode ser encontrada no CD player DEH-6480BT e no DVD player AVH-P8480BT, ambos da linha 2012 da Pioneer, e nos produtos DEH-X3580UI e DEH-X6580BT, da linha 2013.

Serviço

O Salão Internacional do Automóvel de São Paulo acontece entre 24 de outubro e 4 de novembro, no Pavilhão de Exposições do Anhembi. Para mais informações sobre o evento, consulte o site oficial.

