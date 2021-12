Pininfarina no Salone Nautico Internazionale

A Pininfarina, empresa italiana de design e engenharia, estará no Salone Nautico Internazionale, em Gênova, noroeste da Itália. A companhia vai exibir no Salone os componentes que desenhou para os iates de luxo, que vão de mostradores analógicos até console de operações, criados para a empresa MTU.

O Salone é uma das maiores exposições náuticas do mundo, com mais de 1.400 barcos, 900 expositores, e em uma área de 200 mil metros quadrados. Entre as embarcações que estarão presentes, destaque para Stella Maris, um iate de 72 metros da Viareggio Superyacht.

A feira acontece entre os dias 6 e 14 de outubro, e está na sua 52ª edição. Ela reúne expositores como Cressi, GoAsia Go Australia, Hydrolab, Mares, Rofos, Scubapro, SeacSub e Technisub.

A Pininfarina é conhecida por colaborar com montadoras de carros, entre elas Ferrari, Alfa Romeo, Fiat, GM, Lancia, Maserati, Peugeot, além das chinesas AviChina (Hafei), Chery, Changfeng, Brilliance e JAC.

Serviço

Salone Nautico Internazionale

Entre 6 e 14 de outubro, das 10h até 18h30

Preço: 15 euros. Crianças de até 14 anos não pagam

Gênova, noroeste da Itália

