Pilotos como Diego Nunes são surpresas na prova da Stock Car

A Stock Car, categoria mais importante do automobilismo brasileiro, tem medalhões, como Cacá Bueno, Ricardo Maurício, Max Wilson e pilotos que passaram pela Fórmula 1 - Rubens Barrichello, Ricardo Zonta, Luciano Burti, entre outros. Mas, há também talentos na pista, a exemplo do jovem Diego Nunes.

Na prova de rua no circuito Ayrton Senna, montado no Centro Administrativo da Bahia, uma boa estratégia e a sorte de todos os santos da Bahia são favoráveis aos pilotos que desejam um lugar ao sol. Em um trajeto criado nas ruas, não há piloto que afirme categoricamente que é o grande favorito. Não resta dúvida de que um bom resultado no treino classificatório é essencial para não ficar preso no pilotão intermediário das máquinas que estarão na pista.

O canal Motor vai mostrar o perfil de alguns pilotos da Stock Car ao longo desta semana. Então, leia abaixo como será a estrategia traçada pelo piloto Diego Nunes, da RC3 Bassani Racing/Petronas/Garoto.

1. Quais são suas expectativas para a temporada 2013 da Stock Car?

A Stock Car é uma categoria extremamente competitiva. É muito difícil estar entre os 10 mais rápidos. Por isto, este ano a RC3 Bassani Racing/Petronas/Garoto investiu na contratação de um terceiro engenheiro mecânico e estamos trabalhando forte para melhorar o carro e andar entre os Top 10. Só preciso parar de levar batida na largada, como nas duas últimas duas corridas, para verificarmos o ritmo de corrida e coletarmos dados para seguir em frente.

2. A prova de Salvador é de rua. Isso muda muita a estratégia da corrida?

Num circuito de rua a principal estratégia é dar tudo na classificação para largar o mais pra frente possível e andar "tranquilo" na corrida para não errar e terminar bem. Este ano não poderemos usar o push-to-pass na classificação, portanto, será mais importante ainda ter o carro bem acertado de ''chão'' e não errar nada na volta do pneu. Largando na frente, você foge de eventuais batidas na largada e primeira volta, e usa o push-to-pass mais para se defender do que para ultrapassar, que é uma situação muito arriscada e difícil em rua, apesar de não ser impossível. Eu tenho boa experiência em provas deste tipo, já que venci de Fórmula Renault nas ruas de Vitória, no Espírito Santo, mas já corri bem em outros circuitos urbanos, na Argentina de Fórmula 3, em Ribeirão Preto e Salvador de Stock Car e em Mônaco por duas vezes, na GP2. É muito emocionante e em Salvador temos o ingrediente do público que é extremamente caloroso.

3. Nos últimos anos, a etapa baiana da Stock Car era em agosto e sempre tinha risco de chuva. Em um dia de sol e no circuito de rua, sua estratégia de corrida muda muito?

Se não chover melhor, pois o show é mais bonito para o público. A estratégia normalmente sempre é montada para este tipo de situação. Mas se tiver perigo de chuva a estratégia para o piso molhado é definida na hora da corrida de acordo com a situação da prova, levando em consideração o volume de água, o escoamento da água no circuito e outra variáveis. Mas não vai chover não, o público pode virt em massa e torcer por mim!

