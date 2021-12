Picaponas com potência e força extra

Avenidas largas, trânsito organizado e grandes picapes, as chamadas full-size trucks. Depois de um hiato de quatro anos sem grandes novidades, o segmento das picaponas ganhou novas opções nos Estados Unidos. E a enxurrada está exposta nos estandes das fabricantes tradicionais Ford, General Motors, Chrysler (Dodge), Toyota, Nissan, entre outras.

Na abertura do Salão de Detroit 2015, a Chevrolet recebeu a premiação de "Truck of the Year" da picape Colorado. No entanto, os holofotes foram divididos com os modelos Ford F-150 Raptor, Nissan Titan e a nova Toyota Tacoma.

A Toyota reservou boa parte do seu estande para valorizar os modelos 4x4. Irmã maior da nossa Hilux, a Tacoma tem motor 2,7 litro de quatro cilindros. Há ainda a opção do propulsor 3.5 V6 Atkinson-cycle com a tecnologia D-4S para as versões topo de linha. Chega para entrar na briga com a Chevrolet Colorado e GMC Canyon. Destaca-se pela frente com grade proeminente com faróis de luzes diurnas em LED como opcional. A picape também para-choques musculosos, uma porta traseira de fácil manuseio e uma variedade de rodas que variam em tamanhos de 16 a 18 polegadas.

Tradicionalmente, a Ford é uma das mais vistas nas vias das cidades dos Estados Unidos. Apresentada com grandes evoluções visuais e de tecnologia, a nova F-150 Raptor mostra por quais motivos a Ford é a marca líder mundial em picapes. A Raptor tem a opção do novo motor 3.5 EcoBoost, de segunda geração, com 417 cavalos de potência e torque de 60 kgfm, mais potente e eficiente que o V8 6.2 anterior. O propulsor está associado ao câmbio de 10 velocidades. Além disso, o modelo possui um sistema de tração sob demanda com a 4x4 integral, nova calibração no motor, do controle de tração, freio ABS e do controle de estabilidade. São seis modos predefinidos: Normal, para condução diária; "Street", para direção na cidade; "Wheater", para rodar na chuva, neve ou gelo; "Mud and sand", para trilhas de lama e areia; "Baja", para rodagem no deserto em alta velocidade; e "Rock", para andar em baixa velocidade nas pedras.

Feitas para o transporte de carga, as picapes se transformaram em modelos para as famílias. São carros com porte alto, motorização potente e conforto para quem deseja até viajar. A Dodge é uma das marcas cultuadas nos Estados Unidos e mostrou a nova Ram 1500 Rebel, modelo que quer tirar as atenções da Ford F-150 Raptor. Com um nome sugestivo, a marca americana valorizou o visual com uma frente mais imponente. Depois que a picapona desceu e se posicionou no palco do estande, Bob Hegbloom, CEO da marca Ram, disse: "É muito expressivo. Será para estilos de vida ativos".

Com o tradicional porte avantajado dos modelos dos Estados Unidos, a Dodge Ram 1500 Rebel garante força e potência, sendo um verdadeiro "caminhão". Há um motor V6 3.6 Pentastar, de 310 cv e 37,1 kgfm de torque - com tração apenas 4X4 - ou o poderoso V8 5.7 Hemi de 400 cv e 56,6 kgfm - com opção de 4X2 ou 4X4.

O jornalista viajou a convite da Anfavea

