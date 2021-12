Picapes chinesas têm preço bom e opções

A oferta de picapes de trabalho chinesas tem crescido na Bahia. Com preços tentadores - é possível comprar uma com menos de R$ 22 mil; a mais cara, sai por R$ 36 mil -, os veículos são indicados para operações de transporte de carga de até 1.000 kg. No estado, há cinco marcas: Changan (com o modelo mais barato, de R$ 21.500), Towner, Effa, Shineray e Rely, com modelos simples, estendido, duplo e baú.

Última empresa do país asiático a se instalar em Salvador, a Rely trouxe, por enquanto, apenas a versão cabine simples. Com valor de R$ 32 mil, vem com direção hidráulica, ar-condicionado e som com auxiliar. O motor desenvolve 64 cavalos e 8,97 kgfm de torque. O tamanho é de 4,3 metros e a capacidade de carga é de 800 kg, sem o motorista e o passageiro. Segundo o gerente da França Caminhões, Luiz Barros, chegam em novembro as versões cabine dupla e EX (caçamba estendida com três metros de comprimento).

A Effa oferece, por R$ 22 mil, a ULC Curta (3,64 metros), que vem com acendedor de cigarros, ar quente, antena de teto e rádio AM/FM. Já a Longa (4,05 m) sai por R$ 24 mil. A marca ainda possui outra linha, a Start, com modelos longo (R$ 28.900) e cabine dupla (R$ 32.900). As picapes trazem rádio com auxiliar e marcadores de temperatura e combustível digitais.

A Shineray tem versões longa (R$ 28.900; com ar-condicionado, R$ 30.900) e dupla (R$ 33.900; com ar-condicionado, R$ 36.000). Há também o modelo baú com ar-condicionado (R$ 36.000), com motor 1.0 de 60 cv, espaço para dois ocupantes e baú semi-isotérmico com capacidade para transportar um volume de até 580 litros de carga.

A Changan tem picapes simples (R$ 21.500), estendida (R$ 23.500) e dupla (R$ 26.500), com tomada 12 volts no painel e faróis e lanternas de neblina. A Towner tem as mesmas configurações, com valores que variam de R$ 23 mil a R$ 29 mil.

Urbanas

Para Cláudio Carneiro, gerente-geral da Bahia Vip, as picapes são ideais para o transporte de pequenos volumes. "Este tipo de veículo é uma ótima alternativa para o caminhão, que complica o trânsito. Além disso, podem chegar em vias mais estreitas, coisa que os maiores não conseguem", explica. Marcos Freitas, gerente comercial da MG Veículos, concorda. "As picapes aguentam o trabalho e oferecem o custo-benefício melhor, já que são mais econômicas".

De acordo com Luiz Barros, os modelos são bem procurados por trabalhadores autônomos ou micronegócios. "Já vendemos unidades tanto para quem faz frete e carreto quanto para empresas de água", conta. Nilton Mandelli, gerente-geral de vendas da Yang Motors, lembra que essa variedade de clientes é possível graças à facilidade de personalização. "O tamanho permite que o utilitário seja usado da forma que o consumidor precisar. Por exemplo, negócios de estofaria, vidraçaria, construção e até informática cabem nas dimensões", explica.

Changan Mini Star Cabine Simples

O modelo tem 4,080 metros de comprimento, com capacidade de carga de 1.000 kg. O motor tem 53 cavalos de potência (5.300 rpm), com 76 Nm de torque (3.500 rpm). Entre os itens de série, rádio AM/FM, tomada 12 volts no painel e faróis e lanternas de neblina. O preço fica em R$ 21.500.

Changan Mini Star Cabine Simples (Foto: Divulgação)

Effa Picape Start Cabine Longa

Com valor de R$ 28.900, o modelo tem 4,680 metros de comprimento, sendo que 2,850 metros são da caçamba. A carga útil máxima, que inclui também os ocupantes, é de 990 kg. O veículo traz hodômetro parcial, rádio AM/FM com auxiliar e lanterna de indicação lateral de direção.

Effa Picape Start Cabine Longa (Foto: Divulgação)

Towner Junior Cabine Simples

A picape tem motor de quatro cilindros a gasolina, que gera 48 cavalos (5.000 rpm) de potência, além de direção mecânica. Mede 4,050 metros, com capacidade de carga de 760 kg (incluindo os dois ocupantes). Sai por R$ 23 mil. Já a versão de cabine dupla custa R$ 29 mil.

Towner Junior Cabine Simples (Foto: Divulgação)

Shineray Picape Cabine Dupla

O veículo é o mais vendido pela Shineray no Brasil e tem preço a partir de R$ 33.900 - que pode passar para R$ 36.000 se equipada com ar-condicionado. Com motor 1.0, de 60 cavalos, a picape tem capacidade para até 490 kg de carga na caçamba, além dos quatro ocupantes.

Shineray Picape Cabine Dupla (Foto: Divulgação)

