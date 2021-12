Picape Oroch surge no Salão de Buenos Aires

A contagem regressiva já começou. Faltam apenas nove dias para o tão esperado Salão do Automóvel de Buenos Aires. E dentre as principais expectativas para o evento está a versão picape do Renault Duster. Mostrada como conceito com o nome Oroch no Salão de São Paulo 2014, a picape será oficialmente revelada pela Renault na capital argentina.

De acordo com a empresa francesa, essa será "a primeira de sua categoria". De porte intermediário - com cabine dupla, quatro portas e espaço para 5 pessoas -, o modelo será posicionado acima das compactas Fiat Strada e Volkswagen Saveiro e abaixo das médias Toyota Hilux, Volkswagen Amarok, Ford Ranger e Chevrolet S10.

A Oroch permanecerá sozinha no segmento até a chegada da picape da Fiat, que já teve um modelo em testes flagrado rodando pelo país. Ao que parece, pelas imagens que circulam na internet, o Oroch seguirá com estilo parecido ao do Duster em sua dianteira. Feita na mesma plataforma do SUV Duster, é provável que a picape adote as mesmas motorizações, embora não exista confirmação alguma. A Oroch poderia ser equipada com o motor 1.6 de 115 cv, aliado ao câmbio manual de cinco marchas, ou 2.0 de 142 cavalos, disponível com as transmissões automática de quatro marchas ou mecânica de seis velocidades.



Novidades

Em relação ao visual da versão conceitual, o utilitário mudará em alguns pontos, como as portas, que ganharão molduras. A Renault também apresentará o Sandero RS, que compartilhará com Duster e Oroch o motor 2.0 16V, porém este será retrabalhado para render aproximadamente 160 cavalos de potência.

A Ford também não passará em branco em solo argentino e apresenta a linha 2016 do Focus sul-americano, já com a reformulação estética aplicada às versões vendidas nos Estados Unidos e na Europa.

O hatch médio terá a grade frontal inspirada nos Aston Martin, mantendo a identidade visual com os demais modelos da marca no Brasil, como Novo Ka e New Fiesta. A traseira também ganha lanternas mais delgadas e elegantes. O interior terá mais conteúdo tecnológico, com a adoção de uma versão evoluída do Ford Sync. As versões permanecerão as mesmas: SE, SE Plus e a Titanium, que terá grade dianteira cromada e rodas com desenho diferenciado.

A oitava geração da Toyota Hilux, revelada na Tailândia e na Austrália, também será mostrada no Salão de Buenos Aires. O novo modelo promete agregar diversas novidades tecnológicas e alterações visuais.

