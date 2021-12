Piaggio traz quatro scooters para o Brasil

A cultuada Vespa desembarcou há dois meses por aqui. Com quase 50 anos de história, a motoneta é puro estilo. Agora, a italiana Piaggio inaugurou loja Motoplex (Morumbi) e lançou quatro modelos do segmento de scooters. A loja com 800 m² é a segunda maior revenda conceito do Grupo Piaggio - há apenas 10 em todo o mundo - para comercializar inicialmente quatro modelos Piaggio e motos da marca Vespa.

O Grupo Asset Beclly, representante Vespa e Piaggio no Brasil, tem planos de abrir lojas em Salvador, Recife e Fortaleza e já oferece hoje scooters de 150cc a 300 cc, incluído o revolucionário MP3, scooter de três rodas da marca italiana.

O modelo de entrada é o Liberty S 150 com novo motor i-get, de padrão de emissão Euro 4, de 155 cm³ e 13 cavalos de potência máxima. O scooter Liberty vem equipado com roda aro 16, na dianteira, e aro 14, na traseira. O preço sugerido é de R$ 15.900.

O segundo modelo é o Medley 150. Traz o mesmo motor e vem ainda com tecnologia Start&Stop. Sua potência é 15 cv. O Medley sai por R$ 26.900. A motoneta tem características urbanas e é dotado de freios com ABS, luzes de LED e rodas de 16 e 14 polegadas.Maior e mais sofisticado, o Beverly tem motor de 300cc, controle de tração e freios com ABS. Seu motor produz 21 cavalos, auxiliado pelo câmbio CVT. O preço do Beverly 300 é de R$ 34.900.

Para revolucionar o segmento de scooters, a Piaggio traz também o MP3, um scooter de três rodas – duas na dianteira. O MP3 chega nas versões Yourban e Yourban LT. Já a maior, com 2,22 metros, virá nas versões Business, mais luxuosa, e Sport. Tem valores entre R$ 38.800 para o Yourban LT Sport e R$ 49.800,00 para o MP3 Business.

O jornalista viajou a convite da Piaggio Brasil

