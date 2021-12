Peugeot turbina 408 no motor e no visual

Mudanças no visual marcam o renovado Peugeot 408. O elemento principal desta transição no desenho é uma nova grade frontal, em formato trapezoidal e com contornos cromados. É nela que agora fica o símbolo da marca do leão, migrando de cima do capô (como era no modelo anterior).Se no 408 antecessor a grade ficava abaixo da linha dos faróis, a nova fica entre eles. Estilo que chegou no SUV 2008 e se estendeu também para o hatch 308. Os faróis do 408 também passaram por mudanças nos contornos.

Os faróis de neblina ganharam contornos cromados, integrados às lâmpadas de LED que compõem as luzes de uso diurno. O para-choque, que abriga todo esse conjunto ótico, também é novo. As novidades no sedã da Peugeot em sua versão 2016 não ficaram restritas à estética. O 408 agora vem também com o motor turbo THP flex, um 1.6 de 173 cavalos de potência. Este propulsor é o que equipa a versão Griffe, a top de linha.

A outra versão disponível, a Allure, segue com o motor 2.0 aspirado, de 151 cavalos (também bicombustível), que já equipava o modelo anterior. Os dois motores operam com a mesma transmissão automática de seis velocidades - com opção de trocas manuais apenas por meio da manopla de câmbio.A transmissão possui a opção de funcionamento no modo ECO, acionado por um botão ao lado da manopla. Segundo a Peugeot, a função proporciona economia de combustível de até 7%.

A TARDE testou o novo 408 na versão Griffe. Definitivamente, o sedã proporciona ao motorista o prazer de dirigir, com seu novo volante revestido em couro e o novo conjunto de suspensão, que consegue livrar os ocupantes dos impactos provocados pela passagem do carro por terrenos irregulares.

Os bancos também passaram por modificações na densidade da espuma. O conforto fica completo com o ar-condicionado automático Bi-Zone, que permite regulagens de diferentes temperaturas para condutor e passageiros, independente da temperatura externa. O motorista pode aproveitar mais ainda o desempenho do powertrain com a nova transmissão EAT6, cujas relações das marchas foram alongadas. Ela ainda conta com redutor de tração, o que elimina as incômodas vibrações no câmbio em marchas mais lentas.

No quesito segurança, as credenciais do 408 são seis airbags, cinco cintos de segurança com três pontos, freios ABS com repartidor eletrônico de frenagem e auxílio à frenagem de emergência, além de acendimento automático do pisca-alerta em caso de forte desaceleração. O controle de estabilidade vem de série nas duas versões. Os ocupantes podem acessar as funções do smartphone na tela de 7" sensível ao toque da nova central multimídia, além de ouvir músicas do MP3 ou celular sem a necessidade de conexão por cabos.

