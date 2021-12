Peugeot lança série Roland Garros no Brasil

O torneio Roland Garros é um dos mais charmosos do circuito ATP no mundo. No último domingo, a dupla Serena Willians e Rafael Nadal sagrou-se campeão nas suas categorias na edição 2013 do evento francês. Aproveitando o momento, a Peugeot, uma das patrocinadoras da competição, anunciou a série especial Roland Garros para os carros 308, 3008 e 308 CC.

A série é limitada e terá apenas 200 unidades do hatchback médio 308, 50 do crossover 3008 e outras 50 do conversível 308 CC. Os modelos da Peugeot incorporam bancos em couro na cor Guerande (cinza claro) e o logotipo oficial do campeonato de tênis bordado no encosto dos assentos e aplicado na carroceria.

O hatch 308 será vendido por R$ 76.690 e vem com carpetes bordados, rodas de 17 polegadas exclusivas com acabamento escurecido e capa cromada dos retrovisores externos. Traz ainda seis airbags, controles eletrônicos de estabilidade e tração, sensor de estacionamento traseiro, luzes diurnas em LEDs, teto panorâmico de vidro e WIP NAV (sistema de GPS integrado ao painel, com tela colorida multifunções de 7'' retrátil eletricamente), entre outros.

Já o crossover 3008 vem com faróis de xênon autodirecionais em moldura de máscara negra, banco do motorista com ajuste elétrico, sensor de estacionamento dianteiro, tapetes personalizados com o logo do torneio e rodas exclusivas de 17 polegadas. Para garantir o conforto, o carro traz sistema WIP NAV, ar-condicionado automático digital bizone, piloto automático e regulador de velocidade, Head-up Display, entre outros. Sai por R$ 98.990.



O esportivo 308 CC reúne o que há de melhor. Tem rodas de liga leve escurecidas de 18 polegadas, faróis de xênon autodirecionais em moldura de máscara negra, tapetes personalizados com o logo Roland Garros, incluído também no Windstop, uma rede que suprime a turbulência de ar na cabine. O 308 CC inclui ainda em seu pacote de equipamentos um conjunto de sensores de estacionamento dianteiro e traseiro e a tão desejada capota retrátil automática e sistema Airwave, que aquece a nuca dos passageiros dianteiros por meio de um fluxo regulável de ar. Custa R$ 131.990.

