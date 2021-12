Peugeot lança novo 408 no mercado

Um dos destaques da Peugeot no Salão de Buenos Aires em junho, o sedã 408 chegou agora renovado ao mercado brasileiro. Esta semana, executivos da marca do leão promoveram a apresentação do novo 408, que chega nas versões Allure 2.0 (R$ 75.990) e Griffe 1.6 THP (R$ 86.990).

A mecânica é diferenciada entre as duas configurações e, como consequência, o pacote de itens ofertados também. O 408 Allure traz o motor 2.0L 16V VVT Flex, de quatro cilindros e duplo comando de válvulas, para gerar 151 cv e torque de 22 kgfm a 4.000 rpm, associado à caixa automática de seis velocidades AT6 com opção de trocas de marchas manual.

No pacote de itens, as duas versões trazem alarme, sistema ISOFIX para retenção de cadeiras infantis, seis airbags (dois frontais, dois laterais e dois do tipo cortina, com oito pontos de proteção), além de cinco cintos de segurança com três pontos (com pré-tensionadores pirotécnicos e bloqueio de folga para os cintos dianteiros) e apoios de cabeça dianteiros e traseiros disponíveis para os cinco ocupantes.

O sedã 408 é um carro espaçoso, de visual atualizado e cheio de itens. Vem com sistema de frenagem antitravamento (ABS) de última geração com repartidor eletrônico de frenagem (REF) e auxílio à frenagem de emergência (AFU). O acendimento é automático do pisca-alerta em caso de forte desaceleração, e há ainda controle de estabilidade (ESP), que pode ser desligado para favorecer manobras em baixa velocidade. A partir de 50 km/h o sistema é religado automaticamente.

Destaca-se ainda pelo ar-condicionado Bi-Zone, nova central multimídia com Mirrorscreen e Link MyPeugeot, alarme, sensor de estacionamento traseiro, seis airbags, regulador e limitador de velocidade, luzes diurnas em LED, controle de estabilidade (ESP), entre outros.

Na parte de cima, a Peugeot equipa o 408 com o motor 1.6 THP flex. São 173 cv a 6.000 rpm e torque máximo de 24,5 kgfm, auxiliados pela transmissão automática EAT6, que introduz a função "ECO". Ao mudar o mapeamento do motor e as leis de passagens de marcha, a caixa prioriza a economia no consumo de combustível, que chegou a até 7% em uso urbano.

