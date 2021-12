Peugeot lança edição especial do 408, chamada Limited

A Peugeot anunciou uma série especial do 408, chamada Limited. O modelo é equipado com uma completa central multimídia e estará disponível nas concessionárias da marca francesa por R$ 64.990.

O equipamento possui uma tela de sete polegadas sensível ao toque (touch screen) integrada ao painel central. Entre os sistemas disponíveis, destaque para: GPS, câmera de ré, receptor de sinal de TV digital, conexão para iPod e ajuste das funções de carregamento do iPod e equalizações personalizáveis.

O veículo ainda vem com ar-condicionado bi-zone com difusores de ar para os bancos traseiros, computador de bordo, acendimento automático dos faróis, assentos com revestimento em couro, alarme, limpador de para-brisa com sensor de chuva, teto solar elétrico, piloto automático com limitador de velocidade, retrovisor interno eletrocrômico, direção eletro-hidráulica, faróis de neblina dianteiros e sensor de estacionamento traseiro.

A série limitada traz motor 2.0l 16V Flex, que gera 151 cv de potência máxima a 6.000 rpm (álcool) ou 143 cv (gasolina). Já o torque máximo é de 22 Nm a 4.000 rpm.O câmbio é automático sequencial, com quatro velocidades.

O Peugeot 408 Limited é oferecido em quatro opções de cores: Cinza Aluminium, Azul Borrasque, Cinza Manitoba e Preto Noir Perla.

adblock ativo