Peugeot lança crossover 2008 no Brasil

Enfim, a Peugeot apresentou o crossover 2008. Sucesso com 260 mil unidades vendidas em todo o mundo, o SUV compacto francês ganha produção nacional - feito na fábrica da PSA Peugeot Citroën em Rio Real (RJ) - para esquentar ainda mais o segmento dominado pelo Ford EcoSport.

Por sinal, há novos modelos - Jeep Renegade, Honda HR-V e o Renault Duster reestilizado - para todos os gostos, entre os que preferem transitar mais nas áreas urbanas e os que desejam se aventurar em terrenos mais inóspitos do mundo 4x4. O utilitário 2008 é um veículo mais urbano, mas traz alguns atributos para circular em trechos de areia e chão batido, por exemplo. A Peugeot oferece o seu novo utilitário em cinco versões de acabamento - Allure 1.6 flex (R$ 67.190), Allure 1.6 automático (R$ 70.890), Griffe 1.6 (R$ 71.290), Griffe 1.6 automático (R$ 74.990) e a topo da gama Griffe com o motor 1.6 THP flex, de 173 cavalos e câmbio manual de seis velocidades (R$ 79.590).

Seu modelo de entrada traz o motor FlexStart 1.6 flex aspirado, de 122 cv, sem o uso do tanquinho da partida a frio e com a opção da transmissão automática de quatro velocidades. Na lista de série, estão lá a direção com assitência elétrica, painel de instrumentos em LCD com computador de bordo, além de ar-condicionado de duas zonas, regulador de velocidade, vidros elétricos dianteiros e traseiros e retrovisores externos com ajustes elétricos.

O novo 2008 vem ainda com uma central multimídia com tela sensível ao toque de 7", farois de neblina e sistema de LEDs para luzes diurnas, pneus 205/60R16 em rodas de liga leve, sensor de estacionamento traseiro, além de cintos de segurança de três pontos em todas as cinco posições (apoios de cabeça com ajuste em quatro posições) e os obrigatórios freios com ABS (antitravamento). Tem também freios a disco nas quatro rodas e quatro airbags.

Sua versão THP reúne o que há de melhor. Traz o bom motor turbo flex com 173 cv e uma transmissão manual com seis marchas, de engates mais curtos. A marca inclui itens exclusivos e inéditos, a exemplo do sistema eletrônico dos freios com ABS, controles de estabilidade, de tração, Hill-Assist (auxílio para partidas em rampas) e um seletor de modos de direção. O sistema Grip Control age diretamente no modo de respostas do veículo, atuando diretamente no controle de estabilidade e da tração, podendo ser acionado nos ajustes Neve, Areia, Lama ou com o ESP desligado. O crossover recebe ainda apoio de cabeça nos bancos e seis airbags.

Veja versões e preços:

2008 Allure 1.6 -- R$ 67.190

2008 Allure 1.6 4 A/T -- R$ 70.890

2008 Griffe 1.6 -- R$ 71.290

2008 Griffe 1.6 4 A/T -- R$ 74.990

2008 Griffe 1.6 THP -- R$ 79.590

O jornalista viajou a convite da Peugeot do Brasil

adblock ativo