Peugeot lança 5008 por R$ 154.490

Nesta segunda-feira, 19, a Peugeot promoveu no interior de São Paulo o lançamento do 5008, SUV de 7 lugares que chama atenção pelo seu design, tecnologia, espaço interno e com preço a partir de R$ 154.490, na versão Griffe e R$ 163.490 para a Griffe Pack, mais completa e com itens de segurança ativa e condução semi-autonoma. Mas fique atento; este valor é válido somente para o mês de março. Após este período, o 5008 custará R$ 157.490 e R$ 166.490, respectivamente.

A principal diferença entre o 3008 e o 5008, está no comprimento. O veículo lançado nesta semana com 7 lugares mede 19,4 cm a mais que seu irmão menor, totalizando 4,64 m, 2,84 m de entre-eixos e 1,67m de altura. O estilo é o mesmo, e marca definitivo rompimento do design ovalado das versões antigas com uma proposta mais agressiva que tem feito sucesso entre os clientes.

Por dentro nada muda quando o assunto é painel, os botões centrais inspirados em um piano já presentes no 3008. A história começa a mudar quando vamos para o banco traseiro, que é rebatível, que amplia o compartimento para até 1.940 litros. Os dois últimos assentos também são rebatíveis, também são removíveis.

A versão Griffe tem direção elétrica progressiva, rodas de liga leve de 19 polegadas, seis airbags, controle de tração e estabilidade, retrovisor interno eletrocrômico, acendimento automático dos faróis, isofix, assistente de partida em rampa, piloto automático, sensor de chuva, câmera de ré, sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, partida por botão, faróis full LED, freio de estacionamento eletrônico, ar-condicionado dual zone, teto solar panorâmico, porta-luvas refrigerado, cortinas retráteis no banco traseiro, carregador de celular por indução (não funciona com o iPhone) e central multimídia com tela de 8", conexão via Apple CarPlay e Android Auto, Bluetooth e conexão USB.

A versão Griffe Pack incorpora ainda alerta de ponto cego com sistema evita a mudança de faixa quando um veículo é detectado na lateral, e sistema “semi autônomo” com controlador de velocidade adaptativo (acelera e freia mantendo a distância programada do veículo à frente), assistente de farol alto, assistente de frenagem automática de emergência, leitor de placas de trânsito conectado ao navegador e detector de fadiga.

“O 5008 é filho dos clientes e concessionários. Eles que pediram intensamente para a Peugeot trazer o modelo para o Brasil. O planejamento original da diretoria era trazer apenas o 3008", comentou Ana Theresa Borsari, Diretora Geral da Peugeot do Brasil, durante o evento de apresentação.

O motor das duas versões é o conhecido 1.6 THP de 165 cv combinado unicamente com o câmbio automático de seis marchas com controles atrás do volante e a futurista alavanca posicionada console.

As impressões ao dirigir o Peugeot 5008 saem ainda essa semana na versão impressa do A Tarde Autos

