Peugeot lança 308 Quicksilver

Em parceria com a marca de surfwear Quiksilve, a Peugeot lança uma série especial intitulada: 308 Quiksilve, uma versão mais equipada e de pegada esportiva. A edição especial 308 Quiksilver, foi apresentada em outubro no Salão de São Paulo mas só agora está disponível nas concessionarias da marca.

Sob o capô, o modelo é equipado com motor de 1.6l de 122 cv e tem tecnologia FlexStart, que dispensa o uso do tanquinho. O Peugeot 308 Quiksilver tem preço sugerido de R$ 63.190 e traz itens para encher os olhos não só dos surfistas, mas de apaixonados por carros esportivos. O pacote de equipamentos inclui o volante de couro com base achatada, retrovisores na cor preta e logomarca Quiksilver nas portas, bancos e tapetes.

Além disso, o novo modelo traz também: teto panorâmico, luzes de rodagem diurna em LED, faróis com máscara negra, rodas de 17 polegadas e ar-condicionado digital bizone. A cor Branco Banquise é a única oferecida.

A parceria entre as marcas já resultou em séries de mesmo nome para o 206 e o 207 no Brasil.

