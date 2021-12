Peugeot já vende o 308 reestilizado no Brasil

A Peugeot tem vasta história no segmento dos hatches médios. Produzido na Argentina, o novo 308 traz novidades para alavancar as vendas da marca francesa no Brasil. A fórmula é simples: a reestilização visual está alinhada à conectividade.



Lançado no Guarujá (SP), o novo 308 já está disponível em toda a rede de concessionários nas versões Allure 1.6 flex manual, Allure 2.0 flex automática e Griffe 1.6 THP, a topo da gama do hatch da fabricante francesa.



Com preços entre R$ 69.990 e R$ 82.990, o Peugeot 308 garante a tão propalada conectividade. Em todas as versões, vem agora com a tela multimídia de sete polegadas, sensível ao toque, e tecnologia Apple CarPlay, um sistema desenvolvido para melhorar a conexão com celulares iPhone. Por enquanto, nada de Android. Mas, a Peugeot corrige essa possível falha com uma inédita parceria com a Sony, que desenvolveu a tecnologia Mirror Link para espelhamento de celulares com sistema operacional Android.



A versão de entrada 308 Allure vem equipada com o motor 1.6 flex, de 122 cavalos a 5.800 rpm e 16,4 kgfm a 4 mil rpm, e câmbio manual de cinco marchas, sem o tanquinho da partida a frio. De acordo com Frederico Bataglia, diretor de marketing da Peugeot do Brasil, a linha 308 vem com amplo pacote de equipamentos e já inclui até o teto panorâmico, um item que aumenta a visibilidade e garante ainda um ar mais esportivo no hatch.





Hatch ganha novidades como teto panorâmico e maior conectividade no multimídia (Foto: Divulgação)

No pacote de série, o 308 vem com direção eletro-hidráulica, ar-condicionado de duas zonas, tela multifuncional sensível ao toque com Apple CarPlay, revestimento parcial de couro, banco do motorista com ajuste de altura manual, além de computador de bordo, sensores de chuva, ré e crepuscular. O motorista tem à disposição um volante multifuncional com regulagem de altura e profundidade, retrovisores elétricos, faróis de neblina, regulador e limitador de velocidade. De segurança, o hatch possui seis airbags, sistema Isofix e freios a disco. As rodas são de 17 polegadas.



Test drive



A Peugeot promoveu um test drive do Aeroporto de Guarulhos até o Guarujá, litoral paulista. A TARDE andou no 308 Griffe. Além de todos os itens ofertados, o hatch amplia o pacote de segurança com sistema de controle de estabilidade, já oferecido também na configuração intermediária Allure com motor 2.0 flex, de de 151 cv a 6 mil rpm e 22 kgfm a 4 mil rpm, e câmbio automático de seis velocidades.



O 308 Griffe traz o mesmo motor THP da PSA Peugeot Citroën. É um motor 1.6 turbo, feito em parceria com a alemã BMW, que gera 173 cv a 6 mil rpm e 24,5 kgfm entre 1.400 rpm e 4 mil rpm, auxiliado pela transmissão automática. Na estrada, o hatch anda e, de acordo com o computador de bordo, registra média de 7,3 km/litro, abastecido com etanol. Sai por 82.990 e traz ainda sensor de estacionamento dianteiro, câmera de ré, GPS, bancos de couro perfurado e rodas diamantadas.



A partir de agora, o 308 tem garantia de três anos. A Peugeot anunciou também um plano de revisões com preços fixos - 10 mil km: R$ 372; 20 mil km: R$ 600 e 30 mil km: R$ 372. No total, o consumidor gasta R$ 1.344 e, na compra do novo 308, ganha um celular Sony XPeria Z3 com tecnologia a prova d´água.



O jornalista viajou a convite da Peugeot do Brasil

adblock ativo