Peugeot já tem visual final do 2008

O crossover 2008 surgiu como conceito no Salão de Beijing em abril último. De lá para cá, foram poucas aparições, como a do Salão de Paris. Agora, a Peugeot soltou a fera com vestimenta de produção. Já está praticamente certo: o 2008 será produzido inicialmente na França (Mulhouse) e na China (Wuhan). Porém, tem produção certa em Porto Real (RJ) em 2014.

O Peugeot 2008 é um carro compacto e chega para brigar por aqui com o EcoSport e o Duster. Suas dimensões são similares - com 4,14 metros de comprimento e largura de 1,74 metro. Na Europa, o modelo terá o motor 1.2, de três cilindros, de 110 cv. Em breve, deve mesmo é ganhar o mesmo motor do 3008, o propulsor turbo 1.6 THP. No Brasil, incorpora o 1.6 flex, que rende 115 cv e 122 cv (gasolina e etanol).

O 2008 é equipado com pneus Mud & Snow e rodas de 17 polegadas diamantadas com acabamento fosco. Sua forma particular em arco permite assentar o 2008 no solo e ao mesmo tempo sustentá-lo com leveza. Os para-choques e a parte inferior da carroceria na cor preta ajudam a preservar o veículo, assim como os protetores dianteiros e traseiros e os frisos laterais de aço inoxidável.



Seu conjunto frontal vem com elementos ajustados para valorizar ainda mais o capô, grade flutuante e os faróis projetados levando em conta as funções técnicas. Afilados, eles brincam com a carroceria, desenhando a pupila de um felino. Esculpidos, formam um conjunto único com a face dianteira, conferindo-lhe um caráter ainda mais expressivo, tecnológico e singular. O "olhar" é realçado por luzes diurnas de LED.

