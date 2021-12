Peugeot inicia produção industrial do hatch 208

O Grupo PSA Peugeot Citroën iniciou a produção do novo hatch 208 na fábrica de Porto Real, no Rio de Janeiro. Para tanto, foram investidos cerca de R$ 800 milhões na modernização e na compra de novos equipamentos para o desenvolvimento da plataforma onde será feita o novo hatch 208 em Porto Real. O modelo tem lançamento previsto para o fim do mês de março no Brasil, primeiro país fora da Europa a produzir o 208 hatch no mundo.

De acordo com Carlos Gomes, presidente Brasil e América Latina da PSA Peugeot Citroën, o hatch 208 começa a ser vendido a partir de abril e irá conviver com a gama de modelos 207 (hatch e sedã Passion). Gomes oficializou também a produção do crossover 2008 na fábrica de Porto Real, que começa a receber a partir do fim deste ano todo o "maquinário" para a fabricação da família 208.

O executivo da marca destacou ainda a importância do plano de investimentos para a modernização da fábrica de motores, que oferece os novos propulsores 1.4, de 8 válvulas, 1.5, de 8 válvulas, e 1.6, de 16 válvulas, para equipar veículos da Peugeot e da Cirtoën. A fábrica de Porto Real, por outro lado, teve sua capacidade de produção ampliada, podendo atingir 220 mil unidades - hoje produz cerca de 150 mil veículos das marcas Peugeot e Citroën.

"O avanço da internacionalização é um pilar fundamental para a estratégia de desenvolvimento da PSA Peugeot Citroën. A participação dos veículos do Grupo vendidos fora da Europa continua progredindo, passando dos 24% em 2009 a 33% em 2011 e atingindo 38% em 2012. Estamos, assim, seguindo para atingir nosso objetivo de ter 50% de nossas vendas mundiais fora da Europa em 2015 e o Brasil, como um dos maiores mercados automotivos do mundo, é peça importante para concretizá-lo. O lançamento local do Peugeot 208 é um grande e bem sucedido projeto, que vem reforçar ainda mais a prova de confiança de nosso Grupo no Brasil", afirma Philippe Varin, Presidente Mundial (CEO) da PSA Peugeot Citroën. O Peugeot 208 utiliza a mais moderna plataforma compacta mundial do Grupo PSA e foi desenvolvido para ser leve, espaçoso e aerodinâmico.

Edição especial

No início de 2013, a Peugeot soltou a fera 208 em edição especial e limitada: o 208 Premier. O modelo 208 Premier ganhou detalhes exclusivos, como cor especial fosca acetinada e rodas diamantadas de 16 polegadas, além de unidades numeradas no painel. No interior, bancos esportivos de tecido e couro, pedaleira com aplique de alumínio, pomo da alavanca de câmbio com aplique cromado e alavanca do freio de mão em couro. O pacote de equipamentos conta com teto panorâmico de vidro, ar-condicionado digital automático Bi-Zone e central multimídia com tela colorida sensível ao toque, com funções como: navegação GPS, computador de bordo, rádio, kit mãos livres com Bluetooth para celular e leitura de arquivos de música via conexão USB, entre outras.

O hatch 208 Premier equipado com bloco 1.6 Flex 16V gera 122 cavalos de potência (etanol), a 5.800 rpm. O torque máximo é de 16,4 mkgf, a 4.000 rpm. O motor ainda traz sistema FlexStart, que elimina o reservatório de gasolina situado no compartimento motor, descartando a necessidade do combustível para realizar a partida a frio. O 208 Premier custa R$ 54.990.

O jornalista viajou a convite do Grupo PSA Peugeot Citroën

