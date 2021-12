Peugeot enfrentará Pikes Peak com um 208

A Peugeot já está se aprontando para percorrer o desafiador percurso Pikes Peak. O modelo escolhido, um 208, foi equipado com o motor V6 bi-turbo, que desenvolve 875 cavalos de potência. Com o total de 875 quilos, o 208 T16 Pikes Peak consegue ter a relação de peso/potência de 1 para 1.

Sébastien Loeb assumirá a direção do carro, que conta ainda com 90 mkgf de torque e câmbio longitudinal de seis marchas com comando sequencial no volante. Loeb, piloto francês, já venceu nove vezes o Campeonato Mundial de Rali.

O 208 T16 Pikes Peak tem uma relação direta com o 908 HDi FAP, que ganhou as 24 Horas de Le Mans. O conjunto de suspensões e os freios foram inspirados no 908, além do enorme aerofólio de dois metros, que foi emprestado do modelo vencedor.

Segundo a Peugeot, o 208 T16 Pikes Peak tem velocidade máxima de 240 km/h, sendo alcançada, partindo do 0 km, em 7 segundos. A marca de 0 a 100 km/h é feita em 1,8 segundo.

A subida da montanha Pikes Peak, que fica na região de Colorado Springs, nos Estados Unidos, será disputada em 30 de junho. Segunda corrida mais antiga do país - acontece desde 1916 - o percurso tem 20 km, com 156 curvas. A largada acontece aos 2.865 metros de altitude e a linha de chegada, aos 4.301 metros.

