Peugeot Citroën anuncia recall por problema nos freios

A Peugeot Citroën anunciou nesta sexta-feira, 21, o recall dos veículos C4 Lounge Tendance e C4 Exclusive e do Peugeot Allure, modelos 308 e 408. Em todos os modelos foi constatado um problema no módulo de controle do motor que pode prejudicar o correto funcionamento do sistema de freios. Segundo a empresa, por conta do problema, pode haver o endurecimento do pedal de freio. "Essa situação pode impedir a frenagem do veículo, provocando acidentes com risco de danos físicos e/ou materiais aos ocupantes do veículo e/ou terceiros", afirma a companhia.

Estão convocados a comparecer a uma das concessionárias da marca proprietários dos veículos Citroën C4 Lounge Tendance e Exclusive com data de fabricação entre abril e dezembro do ano passado e chassi de EG500081 a EG537375

No caso do Peugeot 308 Allure, proprietários que possuem o modelo com fabricação entre abril e setembro de 2013, com chassi de EG000080 a EG035923, precisam realizar o reparo. Já para o modelo Peugeot 408 Allure estão convocados consumidores que possuam veículos produzidos entre abril e agosto do ano passado, com chassi de EG000076 a EG032753.

Para mais informações e agendamento dos reparos do modelo Citroën, a empresa disponibiliza o telefone 0800 011 8088 e o site www.citroen.com.br. No caso de reparos nos veículos da Peugeot, o consumidor pode agendar atendimento ou tirar dúvidas pelo telefone 0800 703 2424 ou pelo site www.peugeot.com.br.

O Procon-SP, órgão vinculado a Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo, informa que os consumidores que já passaram por algum acidente causado pelo defeito apontado poderão solicitar, por meio do Judiciário, reparação por danos morais e patrimoniais eventualmente sofridos.

adblock ativo