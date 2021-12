Peugeot apresenta RCZ R no Festival de Goodwood

A Peugeot está preste de lançar o novo RCZ no Brasil. Enquanto o esportivo remodelado não chega ao mercado nacional, a marca francesa faz estragos nas pistas. Esta semana, a Peugeot revelou durante o Festival da Velocidade de Goodwood (Inglaterra) um veículo exclusivo e com vontade de pista. É o RCZ R, modelo mais apimentado do esportivo equipado com motor THP de 270 CV de potência.

O novo RCZ R será mostrado no Salão de Frankfurt em setembro e esbanja estilo e performance. O esportivo da Peugeot ganhou novos ares e ajustes mecânicos. Tem uma suspensão, rodas e sistema de transmissão especialmente dimensionados para um excelente comportamento dinâmico. "O sucesso do RCZ Peugeot Sport desenvolvido para competição e a paixão que ele despertou não poderiam ficar sem resposta. Trata-se de uma versão de produção concebida pela divisão esportiva da Marca com maior desempenho que o novo RCZ", explica Bruno Famin, diretor da Peugeot Sport.

Com 270 cavalos de potência, o Peugeot RCZ R é o modelo de rua mais potente da história da marca. Acelera de 0 a 100 km/h em menos de 6 segundos e oferece ainda melhores índices de poluentes, com CO2 de apenas 145 g/km, uma referência na categoria de cupês esportivos. A potência é exagerada para um motor 1.6, graças ao trabalho feito pela equipe da Peugeot Sport que conseguiu um excelente resultado com redução de peso e melhorias na performance. O downsizing dos motores, segundo explicações da Peugeot, é uma forte tendência tanto nos carros de produção quanto nos de competição: "as principais categorias estão adotando propulsores turbo de 1.6L. O novo motor THP de 270 CV estabelece, ainda, um recorde de potência específica em sua categoria: quase 170 CV/L, posicionado entre as melhores do mundo para carros de produção em série. E atende às normas de emissões Euro 6", adianta o comunicado da Peugeot sobre os trabalhos realizados no motor 1.6 THP para o esportivo RCZ R.

