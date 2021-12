Peugeot 308 turbo chega depois do Salão de São Paulo

A Peugeot está atualizando seus veículos no Brasil. No primeiro semestre, chegou o hacth 308. Na época, a fabricante francesa anunciou que iria trazer também a versão mais esportiva do hatch, o 308 turbo. O modelo será um dos destaques no estande da Peugeot no Salão do Automóvel de São Paulo, no fim deste mês. O 308 turbo vem equipado com o mesmo motor 1.6 THP ofertado nos modelos 3008, 408, RCZ, 508 e 308 CC. É o motor 1.6 THP (Turbo High Pressure) que gera 165 cavalos de potência acoplado à transmissão automática sequencial de seis velocidades.



A Peugeot prepara o 308 Feline THP para chegar ao mercado no dia 05 de novembro com itens que ressaltam a esportividade do veículo. Será vendido em três cores: branco banquise, cinza alumínio e vermelho luc. O 308 turbo se junta com as seis configuração do hatch.

É bom lembrar que a Peugeot começa a obter bons resultados com o hatch 308 em todo o Brasil. Lançado em março, o modelo totaliza 7.517 unidades vendidas, o que corresponde a uma participação de 10,2% do segmento - está em sua receita, baseada em três eixos: estilo único, completa lista de equipamentos e tecnologia.

O novo 308 Feline THP reúne qualidades extras, como rodas escurecidas em liga leve de 17 polegadas, retrovisores externos na cor grafite, volante de base achatada com revestimento em couro e uma placa com a inscrição THP na tampa traseira que identifica o veículo. Disponível como opcional na versão Feline, o novo topo de gama passa a integrar como equipamento de série o sistema de navegação WIP NAV (GPS integrado ao painel com tela colorida multifunções de sete polegadas rebatível eletricamente).

