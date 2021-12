Peugeot 308 e 408 agora tem motor 1.6 THP

A Peugeot reposicionou a gama dos modelos 308 e 408. Agora, a marca francesa passa a oferecer todas as versões da dupla equipada com o motor 1.6 THP Flex e câmbio automático sequencial de seis marchas. O propuslor é capaz de gerar até 173 cavalos de potência a 6.000 rpm e torque de 24 kgfm a 1.200 rpm. O mesmo conjunto mecânico foi recentemente padronizado no “primo” Citroën C4 Lounge.

A linha 2017 do sedã 408 passa a ser vendida nas versões Business THP por R$ 82.590 e a versão topo de linha Griffe THP, por R$ 93.590. Já o hatch 308 tem duas opções: a Allure THP custa R$ 85.490 e a Griffe THP, R$ 91.490, todas com teto panorâmico de vidro.

Entre os itens de séries, os modelos chegam com luzes diurnas, retrovisor interno eletrocrômico, bancos e volante de couro. Há também ar-condicionado de duas zonas, acendimento automático dos faróis, auxílio em descidas e subidas (Hill Assist), central multimídia com Mirrorlink, piloto automático, sistema Isofix e teto panorâmico de vidro.

A versão Griffe do 308 acrescenta câmera de ré, sensor de estacionamento e rodas de liga leve de 17 polegadas. No 408 há airbags laterais e de cortina.

O hatch é vendido nas cores Vermelho Rubi, Branco Banquise (exceto versão Griffe THP), Cinza Alumínio, Preto Perlanera e Branco Nacre, ao passo em que o sedã está disponível nos tons Cinza Grafitto, Branco Banquise, Cinza Alumínio, Preto Perlanera e Branco Nacre.

adblock ativo