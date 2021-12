Peugeot 3008 fica ainda mais completo com Griffe Pack

O Peugeot 3008 é uma rara combinação de SUV capaz de agradar aos consumidores que esperam design diferenciado aliado a um pacote atualizado de equipamentos e boa dirigibilidade. De quebra, tem um motor interessante com bom desempenho e baixo consumo. O sucesso do veículo com 1.500 unidades vendidas em um semestre fez a Peugeot olhar com mais "carinho" para o segmento que só cresce no Brasil, e incorporar o Griffe Pack, que A TARDE Autos teve a oportunidade de conferir. Como spoiler podemos adiantar: é um Peugeot que surpreende e assim que a marca melhorar seus índices de qualidade no pós-venda, tem tudo para deslanchar.

Mais segurança e conforto

O Griffe Pack lançado nesta semana incorpora uma série de itens de segurança ativa e conforto pelo preço final de R$ 154.990. Assim, ele inclui pacote com sistema de frenagem automática de emergência, alerta e assistente de manutenção em faixa, detector de fadiga, assistente de farol alto, piloto automático inteligente adaptativo e que ajusta a velocidade de acordo com a sinalização da via e alerta de ponto cego. Custa R$ 9 mil a mais em relação a versão Griffe "tradicional" (sim é confuso diferenciar), de R$ 145.990 que traz lista de equipamentos abstante completa com bancos que contam com ajuste elétrico e massageadores, painel digital com tela de 12,3 polegadas, faróis de LED, ar-condicionado automático digital de duas zonas, sistema multimídia compatível com Android Auto e Apple CarPlay de fácil conexão e o teto solar panorâmico com bordas que incorporam iluminação LED presente também das forrações de porta e no console central. O conjunto mecânico é o mesmo 1.6 THP turbo com injeção direta alimentado apenas a gasolina, com 165cv e câmbio automático com opção de trocas manuais no volante, modo esportivo e freio de estacionamento elétrico e automático.

No dia a dia

O rodar com o Peugeot 3008 deixam marcas aos fãs de uma boa direção que conta com assistência elétrica. Os bancos são ergonômicos e os pedais bem posicionados. A partida é feita por meio de um botão ao lado do câmbio que parece um joystick que apesar de diferente, é simples de usar. O 3008 tem suspensão de curso reduzido e preciso, com um ajuste que permite condução bem estável para um SUV, que geralmente inclina mais do que necessário nas curvas. O I-cockpit da Peugeot, posiciona o volante abaulado abaixo do painel elevado e digital, o que torna a direção mais confortável. O motor THP tem excelente resposta e baixo consumo, que chega a 9,4Km/l na cidade e 13Km/h na estrada. Com estilo "ombrudo" na traseira, e apesar da visibilidade ruim nos pontos cegos, manobrar é uma tarefa simplificada graças às câmeras traseiras, uma na altura da placa, e outra superior, que mostra a distância exata dos obstáculos. Com o console central elevado, é possível acomodar pequenos objetos em um compartimento refrigerado entre os bancos (também o porta-luvas), dois porta copos e o carregador de celular por indução. O 3008 poderia ter duas, mas tem apenas uma conexão USB. O porta malas de 501 litros é bem suficiente para acomodar bagagem, com a possibilidade de rebater os bancos e ampliar ainda mais o espaço.

