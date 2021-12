Peugeot 208 Griffe evolui com câmbio de seis marchas

Evolução é a palavra certa para definir o Peugeot 208, que finalmente ocupou o lugar de carro de entrada da marca, embora não seja exatamente um veículo barato. Após o 206 e o 207, o Brasil estava anos atrás do modelo europeu. Esta falha foi compensada no 208, nivelando nosso mercado ao que existe no velho continente. Faltava só melhorar o câmbio automático que ainda usava o velho e nem tão bom AL4. Não falta mais.

A versão Griffe, disponível por R$ 70 mil, traz para 2018 o velho motor 1.6 16v flex recalibrado para render até 118cv (etanol) associado ao novo câmbio automático de seis velocidades. Ágil, leve, estimulado pelo volante oval posicionado mais abaixo do que de costume, mostra uma evolução se comparado com outros hatches. As trocas de marcha ocorrem já aos 2.500 giros, o que melhora a falta de força no motor, algo que o motorista não perceberá na cidade mas poderá sentir na estrada.

Equipado e com acabamento de bom gosto, o Peugeot 208 tem detalhes em black piano, cromados e aço escovado. O desenho na versão 2018 ganhou novos faróis mas só melhorou o que já era muito positivo. Justiça seja feita: o 208 tem desenho único relembrando a força do 206 que parecia muito moderno diante dos concorrentes.

Novidade ficam por conta do teto solar panorâmico, o novo kit multimídia bem mais fácil de manejar e tem conexão com Android Auto e Apple Car Play. De série são os quatro airbags e ar digital de duas zonas.

Abastecido com gasolina, rende 7,8 km por litro em média na cidade, o que não é exatamente uma boa marca.

O Peugeot sofre apenas com o baixo número de concessionárias no país e os problemas de assistência técnica que a marca está empenhada em resolver com o Peugeot Assistance, disponível sete dias por semana, 24 por dia. Mesmo com as mudanças, sua marca de vendas permanece baixa. Quando lançado, sua média mensal era de 2,2 mil unidades e este ano apenas 7.267 unidades foram vendidas. O preço inicial da versão active 1.2 flex é R$ 52,9 mil. Quem sabe uma versão mais barata, de olho em novidades como o Fiat Argo e o Novo Polo e com preço em torno de R$ 45 mil, poderiam fazer o Peugeot embalar como merece. Atributos não lhe faltam.

