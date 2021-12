Peugeot 2008 ganha série especial Crossway

A Peugeot lança série especial do 2008 Crossway limitada em 500 unidades. O utilitário esportivo fabricado em Porto Real (RJ) tem como base a versão Griffe e chega equipado com motor 1.6 flex de até 122 cavalos e câmbio automático de quatro marchas. O preço sugerido é de R$ 83.690.

A versão conta com alguns itens exclusivos, como os bancos dianteiros em couro bordados com o logotipo da série especial e o jogo de tapete personalizado. Além de um novo pacote de acessórios composto por molduras pintadas de preto instaladas nas caixas de roda, um adesivo que cobre a lateral do carro, rodas de 16 polegadas revestidas com tinta preta e pigmentação especial exclusiva do modelo e uma capa cromada sobre os retrovisores equipados com pisca.

Entre os itens de série, o 2008 têm ar-condicionado digital de duas zonas, seis airbags, central multimídia com tela de 7 polegadas com GPS, controles de tração, estabilidade e velocidade de cruzeiro, teto solar panorâmico e sensor de estacionamento.

