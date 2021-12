Perua RS6 Avant custa R$ 556 mil no Brasil

A fabricante alemã Audi tem lá carros com pegada bem esportiva. Sua linha RS é a que mais empolga os amantes da alta performance. No começo deste mês, Classiautos andou entre as cidades de Campinas e São Paulo no RS6 Avant, a perua mais rápida já produzida pela indústria automotiva mundial. Com números imprenssionantes para um carro de rua, a perua Audi RS6 Avant atinge os 100 km/hora em apenas 3,9 segundos. Isso é possível graças ao motorzão 4.0 FSI, com sistema twin-turbo (biturbo), que gera 560 cavalos, auxiliado pela transmissão Tiptronic de 8 velocidades, com marchas encurtadas, e modos automáticos D e S e opção de troca manual na alavanca seletora ou nos shift-paddles do volante.

Com preço divulgado em R$ 556 mil, a RS6 Avant poderia custar mesmo era R$ 560 mil. Assim, seria R$ 1 mil para cada cavalo ofertado nesta propulsor de alta potência desenvolvido pela Audi para agraciar quem gosta de velocidade. A fabricante crava eletronicamente a velocidade em 305 km/hora. Porém, andamos em uma perua com a cavalaria solta e liberada pela Audi.

Tudo é exclusivo e superlativo. A nova perua RS6 Avant é um carro de quase cinco metros - são 4,931 metros - e duas toneladas - são exatos 1.895 kg. Com perfil mais rebaixado, o veículo gruda literalmente no chão da pista com suas grandes rodas de 21 polegadas em pneus 285/30. Tem suspensão esportiva com Dynamic Ride Control (DRC), faróis de LEDs, sistema de controle da pressão dos pneus, soleiras iluminadas, sistema de informações ao motorista personalizado e bancos esportivos, com lateral pronunciada e apoios de cabeça integrados, com revestimento em couro e Alcantara e logos RS6.

Outros equipamentos disponíveis são o sistema de estacionamento Plus, o controle de cruzeiro, o ar-condicionado automático de três zonas e o sistema de navegação MMI Plus com MMI Touch. Destacam-se ainda o Head-up Display e os sistemas de assistência ao condutor, bem como o som Bang & Olufsen com 15 alto-falantes e 1.200 watts de potência. O bluetooth do telefone online do carro - complemento perfeito para o sistema de navegação MMI Plus - oferece serviços de conectividade.

de 560 cv, alcançada entre 5.700 e 6.700 rpm, e torque máximo de 700 Nm, disponível entre 1.750 e 5.500 rpm. A velocidade máxima é de 305 km/h.

