Pequeno QQ agora é brasileiro

A Chery é a única marca chinesa com fábrica no Brasil. Da planta industrial de Jacareí (SP) já sai a dupla de veículos compactos Celer, carrocerias hatch e sedã. Agora, a fabricante apresenta o subcompacto QQ nacional.

A nova geração do QQ chega em duas versões: Look e ACT, ambas com pacote generoso de equipamentos e motor 1.0 com tecnologia de três cilindros.O hatch tem preço inicial de R$ 29.990. De série, já vem com ar condicionado, direção hidráulica, vidros elétricose som com rádio, USB e dois alto-falantes, além de freios ABS com EBD e dois air bags frontais.

Na Bahia, a fabricante chinesa é representada pela MG Veículos com lojas em Salvador e Feira de Santana.

O Chery QQ ACT tem ainda mais equipamentos e sai por R$ 32.990. Diferencia-se pelos vidros elétricos traseiros, retrovisores com ajuste elétrico, rodas de liga leve de 14 polegadas e limpador e desembaçador no vidro traseiro. Chega ao mercado também nas cores preto, branco, vermelho, prata, marrom e azul.

O subcompacto chinês é chamado de New QQ. Traz um novo conjunto frontal e uma traseira com vidro-vigia diferenciado. Recentemente, entrou no ranking do Car Group do Cesvi Brasil para mostrar que seu kit de peças de reparabilidade tem preço competitivo no mercado nacional.

Um dos pontos fortes do QQ é a incorporação do motor 1.0 Acteco, de três cilindros e 69 cavalos de potência. Ainda não bebe etanol, mas garante uma boa autonomia e índices razoáveis de consumo, especialmente na zona urbana. A transmissão é manual de cinco marchas.

Outro item de destaque é o novo painel central.Tem mostradores digitais e iluminação entre o laranja e o branco. O display em LED oferece boa leitura, e o velocímetro é digital e em LCD.

