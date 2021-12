Pequenas e para uso bem urbano

Nos anos 50 e 60, a Vespa e a Lambreta faziam a festa nas ruas pelo mundo afora. Recentemente, os scooters chegaram com tudo. Entre as qualidades, estão o visual moderno, baixo custo de manutenção e, principalmente, a facilidade de transitar nas ruas engarrafadas de grandes cidades como Salvador.

Hoje, há modelos pequenos e até maiores. A Honda oferece pelo menos três opções de baixa cilindrada. Um deles é a Honda PCX.

Por R$ 8.990, o scooter PCX vem equipado com motor quatro tempos de 152,9 cm³, OHC (over head camshaft), arrefecido a líquido, com potência de 13,6 cavalos a 8.500 rpm e torque máximo de 1,41 kgf.m a 5.250 rpm. O modelo traz também um sistema de alimentação por injeção eletrônica de combustível PGM-FI (programmed fuel injection), e o exclusivo "idling stop system", que interrompe o funcionamento do motor em paradas.

Entre as rivais da Honda, está a Dafra. Com fábrica em Manaus, a marca lançou o CityClass 200i. Assim, tenta firmar seu espaço no segmento. Segundo Helsio Cunha, revendedor em Salvador, os modelos da Dafra mais vendidos são: CityCom 300i (R$ 15.300) e a MaxSym 400i (R$ 21.990). A recém lançada CityClass 200i chega por R$ 9.390 e conta com visual europeu e rodas de 16 polegadas. Destaca-se ainda pelo motor monocilíndrico injetado, com comando único no cabeçote (OHC) e capaz de gerar 13,8 cavalos e 1,41 kgfm. A transmissão é a tradicional CVT.

No mercado nacional, é possivel encontrar inúmeras opções. Umas das mais acessíveis é a Yamaha Crypton T 115, custando R$ 4.880. O scooter tem 113,7 cc e motor de quatro tempos, OHC, refrigerado a ar, que rende 8,2 cavalos de potência. O modelo rivaliza com motos da Honda - a Pop 100 (R$ 4.400) e a Biz 125 (R$ 6.700).

Para quem deseja modelo potente e de porte maior, a Suzuki oferece a Burgman 650. Conta com motor 638 cc e transmissão CVT, que pode ser controlada eletronicamente. Tem um sistema de condução com três modos: automático com power e drive e manual. O painel mescla mostradores digitais e analógicos. Custa R$ 42.900. A Burgman tem ainda os modelos de 125 cc e 400 cc.

Na linha premium, a BMW se posicionou com o C600 Sport, o 1º scooter da marca no Brasil. Importado da Alemanha, o C600 Sport tem preço salgadinho: custa R$ 52 mil. É a versão mais esportiva dos scooters da BMW. Vem equipado com motor potente de dois cilindros e 647 cc, que é capaz de gerar 60 cavalos a 7.500 rpm e 6,73 mkgf a 6.000 rpm. Mas o que chama mesmo atenção do scooter é o design esportivo com destaque para o conjunto ótico frontal formado por faróis de LED.

Gama de scooters

Ao falar de scooter, é quase impossível não lembrar de modelos como a Pop 100 e a Biz 125, da Honda. A dupla ganhou novo visual na linha 2015. A Pop 100, uma das motocicletas mais emplacadas do país, tem preço sugerido de R$ 4.400. Já a Biz 125 EX é voltada para motociclistas que precisam enfrentar o trânsito das grandes cidades. O modelo 2015 conta com novas cores. Na versão ES (R$ 6.700) há opções de preto fosco e prata, enquanto a versão EX (R$ 7.550) traz também o preto fosco, vermelho e o branco fosco. A fabricante oferece garantia de um ano e sem limite de km.

Yamaha oferece a Crypton

Um modelo compacto, urbano e de baixo custo. A japonesa Yamaha Crypton está no nicho das scooters de baixa cilindrada, concorrente direta da Pop 100 e da Biz 125. A Crypton vem equipada com motor de quatro tempos, SOHC, refrigerado a ar e duas válvulas. O propulsor é capaz de render 8,2 cavalos a 7.500 rpm e torque máximo de 0,9 kgf.m a 5.500 rpm. No painel analógico, estão o velocímetro, hodômetro e marcador de combustível. O modelo é vendido na versão T115 Crypton K por R$ 4.800 e na configuração top, a T115 Crypton ED, que vem com sistema de partida elétrica e pedal. Esta versão custa R$ 5.860.

Burgman é tradição no mercado

Com o maior motor de sua categoria, o Burgman 650 tem propulsor de quatro tempos, dois cilindros, oito válvulas, DOHC e refrigeração líquida. A transmissão é SE CVT (Transmissão Contínua Variável Eletronicamente Controlada Suzuki), que oferece três modos distintos de funcionamento: dois automáticos (normal e power) e um manual. A moto tem porte e assentos que deixam o piloto e carona confortáveis. A Burgman 650 custa R$ 42.900.



BMW investe na linha de scooters premium

Acompanhando o crescimento do segmento de scooters no Brasil, a BMW não perdeu a oportunidade e lançou seu primeiro modelo de scooter. O C600 Sport chega com o motor super potente, de dois cilindros e 647 cc, capaz de gerar 60 cavalos a 7.500 rpm e 6,73 mkgf a 6.000 rpm. Pelo tamanho do propulsor, o modelo entra na briga com as maxiscooters. Ou seja, os modelos de alta cilindrada, como os rivais Yamaha T-Max e Suzuki Burgman 650. O sistema de transmissão é o tradicional automático do tipo CVT. De acordo com dados da BMW, a moto pode chegar até 175km/h. Entre os diferencias, estão as carenagens, que protegem o motociclista da ação do vento, e o espaço para bagagens sobre o assento. O modelo ainda conta com itens de segurança como o freios ABS de série, dois discos de 270 mm, na dianteira, e um disco de 270 mm, na traseira. Para reforçar a esportividade, o C600 vem com suspensões do tipo invertida na dianteira. A grandalhona tem preço sugerido de R$ 52 mil.

adblock ativo