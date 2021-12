Películas funcionam como protetor solar

Quem viaja sob sol escaldante sabe o incômodo que é sair do carro, depois de horas na estrada, com a pele parcialmente queimada, deixando um braço com a tonalidade diferente do outro. Ou se o estacionamento onde o carro fica é aberto e ao voltar o interior está tão quente que é impossível entrar e iniciar a viagem. Além de prejudicar a funilaria do veículo e causar danos também ao interior, como desgaste do painel e dos bancos e as partes plásticas ou emborrachadas que ressecam, a exposição exagerada ao sol pode ainda fazer mal à saúde do motorista e dos passageiros.

A dermatologista Lídia Salles explica que independentemente de onde a pessoa está, seja exposta ou não ao sol, e mesmo dentro do carro, o risco de ser atingida por raios solares é o mesmo. "O UVA é constante todo horário do dia. É o responsável pelo envelhecimento da pele e pode causar o câncer de pele. Já o UVB em excesso resulta em queimaduras solares. Ele é mais intenso nos horários entre 10h e 15h e causa o câncer de pele mais agressivo, o melanoma", explica.

Uma opção para diminuir o efeito do sol e amenizar a intensidade da luminosidade e calor é a película de proteção transparente Airblue, que promete uma diferença de 15 graus em altas temperaturas em exposição solar e impede cerca de 98% os raios infravermelhos.

Para bancos de couro, a película que retém os raios solares se transforma em item de primeira necessidade, para garantir a vida útil do estofado. Sem contar que, sem o calor excessivo, o ar-condicionado é menos exigido, resultando em uma melhor média de consumo do combustível.

A película pode ser aplicada em todos os modelos de carro, em todos os vidros (para-brisa, traseiros, dos condutores e passageiros) e, como é transparente, pode também ser aplicada juntamente com outra película mais escura, menos no vidro do para-brisa.

O capitão e coordenador de fiscalização de veículos do Detran-BA, Márcio Santos, explica que o Código Brasileiro de Trânsito permite uma redução da luminosidade a 75% no para-brisa, e 70% nos laterais dianteiros, ou seja, os vidros do para-brisa podem ser 25% escurecidos e 30% escurecidos quando aplicada película nos vidros dianteiros. Extrapolar os limites de transparência é considerado infração grave (5 pontos na carteira e multa de R$ 195,23), além de oferecer risco ao condutor, por comprometer a visibilidade.

De acordo com Sílvio Júnior, gerente da Autobox, e a atendente Joice Souza, o processo para colocação da película em todos os vidros do carro leva até 1h30. Só no para-brisa o tempo de serviço cai para 30 minutos. "Higienizamos os vidros, recortamos a película, que é pré-moldada fora do carro, e partimos para a aplicação", explica Sílvio.

A Autobox está presente em 61 revendas no Nordeste e em oito lojas de diferentes montadoras de Salvador e região metropolitana – Jeep, Mercedes-Benz, Nissan e Renault. Com a película instalada, o condutor deve ficar sem abaixar o vidro durante 24h. O custo para a aplicação em todos os vidros do veículo fica por R$ 2.200, só no para-brisa o preço é de R$ 890. São sete anos de garantia.

