Patrick Gonçalves está realizando sonho de criança

Se no ano passado, Patrick Gonçalves foi um convidado no GP da Bahia, agora ele é um competidor oficial. Único representante baiano no Campeonato, o piloto disputará com o carro número 8 da Bassani Racing.

Após apresentar o modelo e comparar com um veículo comum, Patrick, que já foi duas vezes campeão brasileiro da MINI Challenge Cup, em 2010 e 2011, conta a emoção de estar de novo competindo em casa.

1- Você foi bicampeão brasileiro da Mini Challenge Cup, entre outras corridas, e agora está na Stock Car. Como é para você pilotar de novo no circuito de Salvador, dessa vez disputando a temporada toda da maior categoria do automobilismo nacional?

Sabe aquele sonho de criança? Chegar na Stock é um sonho desses realizado! E o GP Bahia é a parte mais importante do sonho, pois é inexplicável a sensação de passar pelas arquibancadas e ver a galera de pé, gritando e torcendo por você. Esta corrida aqui em Salvador é a minha "corrida do milhão", não pelo dinheiro, mas pelos milhares de torcedores baianos que aqui me dão um gás extra pra correr!

2- Qual é a maior diferença entre disputar com convidado e disputar com uma equipe fixa?

A intimidade e entrosamento com a equipe é fundamental, e isso só é possível quando se disputa toda a temporada com ela. Assim, vamos juntos desenvolvendo o carro e melhorando corrida após corrida.

3- Você sente uma pressão maior correndo na Bahia, por ser sua casa?

A pressão no automobilismo é grande o tempo todo, e uso minha tranqüilidade "baiana" a meu favor nas corridas para lidar bem com isso. Em casa, não encaro como pressão, e sim vontade da torcida em ver seu representante andando bem. Darei 100% de mim tornar essa vontade realidade.

