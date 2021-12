Partiu Rosa é o novo aplicativo de carona só para mulheres

Um aplicativo de carona aos moldes da Uber e Cabify, só que feito por mulheres para mulheres, esse é o Partiu Rosa. Idealizado pela empresária baiana Vilma Correia, o aplicativo tem apenas um mês de funcionamento e já conta com cerca de 370 motoristas cadastradas e 4 mil usuárias.

De acordo com Vilma Correia, a ideia surgiu com o objetivo de oferecer mais segurança as mulheres que muitas vezes são vítimas de assédio e também para oferecer mais comodidade em diferentes situações.

“Ao perceber que a motorista é uma mulher, a passageira se sente mais confortável e segura, tanto que a maioria opta por sentar no banco da frente. Além disso, as mães confiam em usar o aplicativo para buscar as filhas em uma festa, as adolescente ou jovens se senterm mais seguras para voltar mais tarde, ou até para atender idosos que precisam de mais paciência e atenção”, explica a proprietária da empresa.

Além das viagens tradicionais, Vilma ressalta que o aplicativo também funciona como uma agência de motoristas particulares, a cliente pode ligar diretamente para a sede da empresa e solicitar uma motorista.

Apesar de ser apenas para mulheres, as motorista também aceitam mulheres acompanhadas com crianças até 14 anos ou idosos acima de 60 anos.

Mais barato

Além da segurança, a empresa também quer apostar em preços mais competitivos para se diferenciar da concorrência e ampliar sua base de usuários. A promessa é que o aplicativo baiano ofereça os menores valores do mercado.

Enquanto oferece preço mais baixo, a Partiu Rosa também promete destinar uma porcentagem do lucro para projetos sociais. Inicialmente a ideia é disponibilizar que esta escolha seja feita quando a cliente solicitar um carro, entretanto, o processo ainda está em fase de desenvolvimento, então, as motoristas são as responsáveis por informar sobre a proposta as passageiras que escolhem durante a corrida a qual instituição irá beneficiar.

Cadastro

Para trabalhar na Partiu Rosa, é necessário ser maior de 18 anos, acessar o site da empresa e preencher o formulário de cadastro. Em seguida, a empresa faz uma análise dos documentos antes da aprovação. O aplicativo também oferece segurança para as motoristas porque para quando uma usuária se cadastra ela precisa ser aprovada pela empresa para a liberação do cadastro.

A meta da empresa é cadastrar 800 motoristas em Salvador e região metropolitana até dezembro.

Diferencial

A Partiu Rosa oferece as motoristas um treinamento especializado para entender melhor sobre o funcionamento do aplicativo, explicar os normas da empresa, tirar dúvidas e realizar também um momento de descontração e interatividade entre as condutoras.

A motorista Adélia Araújo Lima era passageira de aplicativos de carona, e ao saber do Partiu Rosa por uma amiga, viu uma oportunidade de ganhar uma renda extra neste período de crise . “Quando vim nas reuniões eu me identifiquei de cara, conversamos sobre as dificuldades, as metas e filosofias da empresa e me senti à vontade entre as meninas”, conclui.

