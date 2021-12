Paris segue tendência dos carros elétricos

A edição 2016 do Salão do Automóvel de Paris, o Mundial de L' Automobile, será marcada pela ausência da Ford. A marca americana voltou ao cenário das corridas de Le Mans (Alemanha) e dispensou sua participação na feira francesa, que abre ao público neste sábado, prosseguindo até o dia 16 de outubro, no Porte de Versailles.

O evento reserva capítulos a mais no surgimento de veículos com baixa emissão de poluentes. Na Europa, a lei ambiental é rígida demais e os carros devem aliar motores potentes aos padrões reduzidos de CO2. Exemplo disso é o novo Zoe, compacto elétrico da francesa Renault que traz leves renovações visuais e melhorias na autonomia, passando de 210 km para 400 km - um bom salto para um carro urbano e de forte apelo ecológico. Elétrico e sem emissão de poluentes, o Zoe é exemplo seguido pelo Mitsubishi PHEV Concept.

Mas, o mercado quer novidades. Carlos Ghosn, CEO mundial da aliança Renault Nissan, adiantou que a gama de veículos da marca francesa valoriza essas qualidades. Para ele, o Zoe avança na tecnologia. Em uma linha mais urbana, estão o sedã Talisman, SUV Koleos e os hatches Twingo e Clio.

A Toyota investe com o pequeno SUV C-HR, rival direto do Honda HR-V. Caso seja confirmado para o Brasil, fará frente com visual parecido ao HR-V. Para o presidente da Volkswagen do Brasil, David Powels, os países europeus estão em um outro momento, onde a Volks quer atingir a venda de um milhão de unidades de carros elétricos até 2025. No Brasil, o Golf elétrico, modelo de volume na Alemanha, chega somente no fim do ano que vem.

O grupo PSA Peugeot Citroen, adianta Fabrício Biondi, diretor de marketing e de produtos da empresa, reforça a ideia da valorização da conectividade dos modelos já existentes no Brasil. "A Peugeot, por exemplo, foge da regra e cresceu 2,5% num cenário nacional de queda de 23% no volume de vendas. Nos próximos dois anos, iremos oferecer carros mais conectados", destaca Biondi, afirmando que as marcas francesas focam agora no portfólio de haches, sedãs e suv's, como o novo 3008, da Peugeot, presentes na edição deste ano do Salão de Paris.

*O jornalista viajou a convite da Anfavea

<GALERIA ID=20698/>

adblock ativo