Paris desvenda novo RS 5 Cabriolet

Os carros alemães são realmente de tirar o fôlego. A Audi liberou mais uma fera. O novo RS 5 Cabriolet, veículo que será uma das estrelas da marca alemã no Salão do Automóvel de Paris, que acontece entre os dias 29 de setembro e 14 de outubro, é um descapotável de quatro portas com motorzão 4.2 FSI, de 8 cilindros em V, que gera potência de 450 cavalos a 8.250 e torque máximo de 430 Nm entre 4.000 e 6.000 rpm.

Em Paris, estará também o novo A3 Sportback, versão esportiva do hatch médio. O S3 tem novo motor 2.0 TFSI (turbo), de 300 cavalos e 38,7 kgfm de torque, e transmissão automatizada de dupla embreagem S-Tronic, de 6 marchas. A Audi garante que o S3 acelera até os 100 km/h em 5,1 segundos. Sua velocidade é limitada em 250 km/h.

Mas, a grande vedete será mesmo o novo RS 5 Cabriolet. De linhas elegantes e interior com acabamento refinado, o novo RS 5 Cabriolet anda como ninguém e acelera de 0 a 100 km/h em apenas 4,9 segundos. Destaque para as linhas arrojadas no conjunto frontal, com faróis xenon plus com faixa de luzes diurnas em LED e as grandes entradas de ar compõe o visual na parte da frente do modelo. Nas laterais, espelhos retrovisores com acabamento em alumínio, frisos das janelas, estrutura do para-brisa e cobertura do compartimento da capota são feitos em alumínio anodizado.

Se alguns veículos muito, terminam também bebendo muito combustível. No caso do novo RS 5 Cabriolet, a Audi conseguiu bons ajustes para garantir a performance e economia de combustível. O poderoso 8 cilindros em V tem consumo médio de 9,2 km/litro. Vem acoplado ao eficiente câmbio S tronic de 7 velocidades, com dupla embreagem e que proporciona trocas de marcha rápidas. Há ainda a possibilidade das trocas manualmente, por meio de shift-paddles no volante ou da alavanca de câmbio. A tração integral permanente Quattro.

Entre os itens de série, a Audi oferece rodas de alumínio têm 19 polegadas e pneus 265/35 - há a opção das rodas de 20 polegadas com pneus 275/30. O sistema de freio utiliza discos internamente ventilados e perfurados, leves e com diâmetro de 365 mm na dianteira. As pinças são pintadas de preto e na dianteira freiam com oito pistões cada. A fabricante oferece como opcional discos dianteiros em cerâmica reforçada com fibra de carbono. Na lista de série, tem ainda sensor de estacionamento (que pode vir com câmera na traseira), bancos dianteiros com aquecimento, cintos de segurança com sensor de afivelamento, defletor de vento e pacote de iluminação.

