Paris abre as portas para os carros

A edição deste ano do Salão de Paris está no ritmo da crise europeia. Mesmo assim, desvenda uma série de novidades, algumas delas que podem em breve chegar ao mercado brasileiro. O evento francês - que divide as atenções com o salão de Frankfurt no velho continente - apresentou nesta quinta, no primeiro dia de imprensa, carros como os novos Golf, Clio e o crossover 2008.

O público em geral só terá a oportunidade a partir deste sábado até o dia 14 de outubro, com os portões abertos do Pavilhão de Versailles. A Ford, que anunciou recentemente que vai vender o novo Ecosport nos países europeus, aposta em uma versão do jipinho ecoSport com motor 1.0 EcoBoost no Salão de Paris. O modelo que virou carro global da Ford chega ao mercado europeu com a nova tecnologia EcoBoost, com potência máxima de 125 cavalos e torque de 170 Nm.



O novo Ecosport dividiu as atenções no estande da Ford, que destacou também os modelos Fiesta, Mondeo e Tourneo Connect. O novo Fiesta tem visual bem arrojado e sob o capô uma oferta de sete motores com rendimento de 23 km/litro ou mais e emissões de CO2 abaixo dos 100g/km. O novo Fiesta destaca-se como o primeiro modelo da Ford com o motor 1.0 a gasolina, de três cilindros sem turbo, que despeja de 65 cv a 80 cv.

Já a caseira Citroën toma conta do seu território com o DS3 Cabrio. Por sinal, a gama DS - que acaba de chegar ao Brasil com o compacto premium DS3 - é um sucesso em toda a Europa, com cerca de 250 mil unidades emplacadas. Aqui, já são comercializados os carros da linha DS3, DS4 e DS5. Produzido em Poissy, na França, o DS3 cabrio tem visual arrojado e teto solar em duas cores. Tem revestimentos diferenciados e um teto elétrico que pode ser acionado com velocidade até 120 km/hora. É ofertado com motor de emissões de 99g de CO2/km.

