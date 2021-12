Para não ficar na rua, cuide da bateria do seu carro

Empurrar o carro e força-lo a pegar no tombo ou ter que dar a partida com cabo auxiliar, a chamada "chupeta", são surpresas desagradáveis que podem ser evitadas. Para isso, basta verificar as condições da bateria do carro. Longe dos olhos e escondida sob o capô, a bateria automotiva é um item bem esquecido por motoristas, alguns até desconhecem que o componente existe para auxiliar o funcionamento do motor do veículo.

Com garantia máxima de 2 anos, a bateria é essencial no funcionamento do automóvel. Poucos sabem mas o componente tem como principal função fornecer a energia necessária para a partida do motor do veículo.

Deixar acessórios eletrônicos ligados, como rádio, alarme, rastreadores e componentes elétricos, podem descarregar a bateria e causar dor de cabeça. O engenheiro mecânico Gildson Dantas explica que "a bateria alimenta todo o sistema elétrico do veículo, quando o motor não está em funcionamento. Ela auxilia ainda o alternador, por tempo determinado, na hora da partida do motor. Se por algum motivo não há fornecimento da totalidade da corrente elétrica necessária, a bateria age ", explica.

Os automóveis atuais são compostos de baterias do tipo selada, que não precisam de manutenção. As antigas eram necessárias verificações de seis e seis meses, checando o nível da água. Hoje, o componente tem uma vida útil maior, de aproximadamente dois anos. No entanto, isso pode depender da qualidade da bateria, tempo e modo de uso. Na maioria das vezes, o principal sinal que o carro indica para sinalizar a troca da bateria é a dificuldade de dar a partida.

Basicamente, as baterias são constituídas de placas de chumbo (positivas e negativas), separadores e solução de ácido sulfúrico (eletrólito), elementos que ficam acomodados dentro de uma caixa plástica com separações internas. Hoje, existem baterias de várias tecnologias. As mais modernas são as "seladas" ou livres de manutenção e com adição de liga de prata. Dario Barbosa, diretor de distribuição das baterias Tudor da Bahia, informa que os valores das baterias variam de acordo com a amperagem. Baterias de 40 , 45 ou 50 ampéres (A) saem por a partir de R$ 200. Já as de maior amperagem (60 e 65 A) custam cerca de R$ 250.

Dario ressalta que é importante também que o motorista deixe a antiga bateria na loja. Assim, ajuda na reciclagem, e o motorista ainda recebe desconto de R$ 15 a R$ 20 no valor da nova bateria. Carros de passeio com ar-condicionado geralmente pedem uma amperagem de no mínimo 45 ampéres. Picapes como a S10 necessitam de baterias de 60 A.

Alguns hábitos podem ajudar aumentar a vida útil da bateria. Gildson Dantas conta que ligar o veículo e mantê-lo em funcionamento por pelo menos 20 minutos ajuda a recarga da bateria. Dantas explica ainda que, durante a partida, a energia gasta é totalmente recomposta. Por isso, indica o engenheiro, é necessária uma revisão do sistema elétrico do veículo (alternador, motor de partida, regulador de tensão, cabos e terminais da bateria). Isso pode prevenir que a bateria descarregue, deixando muitas vezes os motoristas literalmente parados na rua.

