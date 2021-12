Para lazer e trabalho

Seja na capital baiana ou no interior do estado, empreendedores urbanos ou do agronegócio escolhem as picapes como companheiras fiéis para o trabalho e lazer. O que esses clientes formadores de opinião esperam desse tipo de veículo? Desempenho, força, baixo consumo, tecnologia, segurança, design diferenciado e conforto.

A TARDE Autos avaliou a Nissan Frontier Attack 2019, para saber se esses atributos estão presentes na versão do carro. E a resposta é sim. Ressalvas, no entanto, em relação ao consumo de combustível (consumo urbano – 9,2 km/litro; consumo rodoviário – 10,5 km/litro).

Ao trafegar pelas ruas de Salvador e região metropolitana, a Nissan Frontier Attack 2019 chama a atenção. O modelo fabricado em Córdoba, na Argentina, desperta olhares de cobiça, pelo visual atraente. A cor vermelha e os adesivos laterais com o nome da versão e a inscrição 4x4 agradam bastante. São três cores disponíveis: preto, branco e vermelho.

Para exalar esportividade, a versão Attack 2019 tem estribos laterais, barra tubular (conhecida como santantônio) e rack de teto na cor preta. As rodas de 16 polegadas escurecidas com pneus off-road também agradam. O grande adesivo preto fosco no capô é um detalhe interessante. O modelo custa R$ 153.590.

Impressões

Boa de dirigir

O visual esportivo da Frontier Attack agrada, mas ela também é boa de dirigir. O motor 2.3 biturbo diesel de 190 cavalos e torque de 45,9 kgfm tem força para encarar as ladeiras soteropolitanas, com a caçamba cheia, e anda bem na estrada. A fim de testar se a picape da Nissan é uma boa companheira de trabalho para o empreendedor urbano, carregamos o veículo com produtos de um mercado de bairro – que também é depósito de bebidas – e ela deu conta do recado e mandou bem subindo ladeira. No entanto, apesar do isolamento acústico, o barulho de motor causa certo incômodo em alguns momentos.

O câmbio automático de sete marchas torna a direção agradável, pela precisão, agilidade e até suavidade nas mudanças de marcha. Ao trafegar pelo litoral norte baiano, a Frontier Attack entregou conforto e bom desempenho na mesma viagem. A suspensão traseira multilink com o eixo rígido são diferenciais importantes. O pacote de tecnologia e força incluem chassi reforçado duplo C, controle automático de descida e sistema de auxílio de partida em rampa. Os freios respondem bem e não há sinal de instabilidade em frenagens fortes.

Lazer na cidade

Subir rampas e estacionar no shopping é tarefa fácil, graças à câmara de ré da Attack. O modelo traz equipamentos inéditos para o segmento, como visão 360 graus inteligente. Para quem vai passear com crianças, a quantidade de porta-trecos (copos, luvas, óculos) também agrada, além do sistema Isofix (para fixar adequadamente a criança na cadeirinha).

Há ainda cinto de segurança de três pontos e apoios de cabeça para todos os ocupantes do veículo. A central multimídia com espelhamento de celular é novidade, com Android Auto & Apple Car Play.

Longe do líder

Em junho, a Nissan Frontier ocupou a oitava posição no ranking de campeões de venda, com 681 unidades vendidas. Bem distante dos modelos Fiat Toro, em primeiro lugar com 4.923 unidades vendidas, e Toyota Hilux, com 3.043 unidades vendidas.

A Nissan quer conquistar clientes formadores de opinião, compradores de picapes como a Chevrolet S10, a Toyota Hilux, a Ford Ranger, mas terá um longo trabalho a fazer.

Para lazer e trabalho | Foto: Divulgação/ATarde

