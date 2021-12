Pandemia tira o fôlego da indústria automobilística no país

Com turnos reduzidos desde meados de 2020, em respeito aos protocolos sanitários de enfrentamento à pandemia, e limitações ou paralisação nas linhas de produção, em função da escassez de insumos produtivos, a indústria automotiva brasileira, mais uma vez, se vê obrigada a fazer uma pausa em suas atividades.

Até o fechamento desta edição, 10 fabricantes haviam anunciado a suspensão da produção e a redução ainda mais acentuada de ritmo, devido à falta de componentes e/ou para ajudar a elevar as taxas de isolamento social, diminuindo o avanço da pandemia do coronavírus.

Além dos impactos sem precedentes, com a redução do número de veículos, montadoras adiam ou atrasam lançamentos e eventos, por conta desta nova crise. Embora a chegada de novos carros seja, geralmente, uma estratégia pouco antecipada pelas montadoras, algumas adiantam mais detalhes, caso do Taos, novo SUV da Volkswagen, com a expectativa de ser lançado em maio. Mais incerto ainda, por ser produzido na Argentina.

“Você tem aí uma cadeia produtiva e o nome ‘montadora’ não é por acaso. Existem vários insumos que são programados e levados para essas fábricas e muitos fornecedores têm células de fabricação nessas plantas. Já víamos dois movimentos: produtos inacabados e agora alguns insumos, como borracha, ferro e aço em falta. E, ainda, uma inflação sobre eles, com aumento de custos”, avalia o sócio-diretor da AM2 Consultoria, Marco De Mitri.

Para ele, “as montadoras fizeram essa parada para ter um pulmão: com a cadeia parada, precisam desse fôlego para daqui a 10, 15 dias terem condições de entregar o produto acabado na rede de distribuição”, explica. Está no gargalo, sem falar no alto custo fixo de ter tudo parado, com funcionários esperando. “O setor está sufocado e o consumidor paga o preço pelos aumentos que levam ao produto final”, afirma Marco De Mitri.

A expectativa é que após esse primeiro semestre atípico a normalização ocorra depois de junho. “Existe uma demanda firme em todos os segmentos, com exceção dos ônibus, então poderemos ver um efeito de represamento para o segundo semestre. A falta de componentes eletrônicos está muito séria nos EUA e não sabemos quando minimiza ou normaliza”, comenta Marcus De Bellis, sócio da AM2.

Honda: produção parada nas unidades de São Paulo até 9 de abril

Carros a conta-gotas

Quanto aos lançamentos, De Mitri acha difícil serem postergados, porque há toda uma estratégia de planejamento. “Ninguém planejou essas intempéries, ninguém esperava no final do ano passado ter mais lockdowns e feriados antecipados. Mesmo não tendo carro ou com produção pequena, a Toyota teve de lançar o Corolla Cross. Haverá um represamento de demanda e vai ser como comercializar uma commodity na Bolsa de Valores: o carro vai ter um preço sugerido, mas o concessionário terá de avisar ao cliente que esse é o preço de hoje e, se tiver aumento, ele terá de pagar mais. Difícil de ver isso na venda de um bem durável, mas é o que tivemos no lançamento do Volkswagen Nivus, que foi lançado e teve sucessivos aumentos”, conta o sócio-diretor da AM2.

Nesse cenário, o consumidor deve descartar qualquer possibilidade de desconto. No máximo, um agrado, como uma entrega em casa ou algum diferencial nas vendas online, porque as lojas continuam fechadas. “As concessionárias vão ter de ser criativas, a falta de carro aumenta a rentabilidade, os preços não tendem a baixar, os lançamentos serão vendidos na tabela ou até por preços maiores. Algumas novidades poderão vir a conta-gotas e com vendas represadas”, sugere Di Mitri.

Ele se refere à rentabilidade maior, mas os distribuidores estão perdendo dinheiro. “Essa rentabilidade maior não supre o custo fixo e a manutenção de equipe. Há concessionárias que reduziram pela metade o quadro de funcionários. A quantidade de vendas não traz estabilidade, e as outras fontes, como pós-venda e seminovos, não estão gerando resultados adequados”.

Onix teve produção parada em fevereiro: falta de componentes

Impacto do Onix

Outra consequência é a ausência do carro mais vendido do país, o Chevrolet Onix, que desde fevereiro não é produzido por falta de componentes. São mais de 20 mil unidades do hatch e sedã que deixam de ser fabricadas por mês na planta de Gravataí (RS). A General Motors estima que apenas em junho a situação seja normalizada. “Já visualizamos isso em fevereiro, quando a Chevrolet fechou o mês em terceiro lugar, atrás de Fiat e Volkswagen. A Hyundai vem na sequência. Ganha o HB20 e o Argo, opções no mercado. O primeiro semestre será de altos e baixos, com alta volatilidade.

A Hyundai, aliás, acaba de lançar a linha 2022 do HB20 hatch, sedã e X. Um dos destaques é o pacote de segurança (mais dois air bags laterais, assistente de partida em rampa e controles de tração e estabilidade), que antes eram opcionais, agora vêm de série nas versões 1.0 Sense, Vision e Evolution turbo (esta última ainda agrega os alerta de colisão com frenagem automática, alerta de saída de faixa e câmera de ré). Os preços vão de R$ 56.890, para o HB20 1.0 Sense, a R$ 83.590, o HB20S 1.0 turbo AT Evolution.

