Panamera Turbo S E-Hybrid joga luz sobre futuro da Porsche

Na chegada ao Vancouver Island Motorsports Circuit, no Canadá, dezenas de moradores da montanhosa região protestam contra a Porsche, que apresenta ali o inédito Panamera Turbo S E-Hybrid. Inconformados com o novo vizinho – o autódromo fora inaugurado há cerca de um ano –, alguns erguem cartazes reclamando do barulho dos carros, outros condenam o automóvel à condição de único vilão do meio ambiente.

Antes dos portões do circuito, aquela ira não nos diz nada: chegamos em silêncio e sem cuspir um único grama de gás carbônico no ar. É que aquele Panamera pode ser movido por um motor elétrico, capaz de rodar até 50 km apenas na eletricidade se a bateria de íon de lítio estiver cheia e o condutor for dócil com o acelerador.

“Conseguimos aumentar a autonomia e a capacidade de aceleração porque a plataforma MSB, sobre a qual está montada a segunda geração do Panamera, foi concebida desde o início para suportar tanto carros a combustão quanto elétricos e híbridos”, explica Arno Bögl, diretor de powertrain da linha Panamera.

Nenhum daqueles canadenses precisava saber que, além do propulsor elétrico, o sedã de luxo também carrega um poderoso 4.0 V8 biturbo, viciado em gasolina. Juntos, somam 680 cavalos de potência e 86,7 kgfm.

PESO-PESADO

Uma pista de 2,25 km definitivamente não é o habitat de um sedã de 5 m de comprimento e 2.310 kg. Nas retas, as acelerações redefinem os conceitos de brutalidade e destroem a paz estomacal. Os 200 km/h são alcançados num pulo.

Mas, na hora de frear, o sistema sente todo o peso do sedã nos ombros, enquanto nas curvas é preciso atenção para a traseira não escapar – ainda que todos os controles estejam acionados. São cinco voltas com adrenalina, e uma para esfriar o carro – alguns não aguentam e são recolhidos.

Após uma bateria de voltas, saio do circuito de cabeça baixa. Os manifestantes estavam certos quanto ao barulho. Se no modo elétrico o silêncio é total, quando a tocada é esportiva o V8 berra à moda antiga.

No caminho de volta, é hora de ir na poltrona traseira. Até ali há ajuste elétrico para o assento e para o encosto, com direito a memória e massagem. Além das convencionais saídas, o ar-condicionado pode ser ajustado quanto à temperatura. Uma tela pendurada no encosto de cabeça da frente pode exibir tudo o que a tela principal reproduz – inclusive a velocidade e o gráfico de atuação da força G.

O passageiro da frente brinca com a tela de 12,3 polegadas, sensível ao toque. Ao redor da alavanca do câmbio, o excesso de botões da geração anterior deu lugar a uma espécie de smartphone gigante, com controles também sensíveis ao toque. Ao final do teste, o computador de bordo indica média de 30 km/l – não muito distante dos 34,5 km/l divulgados pela Porsche.

NO BRASIL

O Panamera Turbo S E-Hybrid já pode ser encomendando – as primeiras unidades serão entregues no final do ano. O que está indefinido é o preço. “Ainda estamos configurando os carros que virão para cá. E embora os híbridos gozem de benefícios fiscais, há outros elementos mais complexos que constituem o valor de um carro. Não quero dar uma estimativa de preço agora, que adiante pode ser maior ou menor”, justifica Werner Schaal, diretor de Vendas da Porsche do Brasil.

Entender o Panamera Turbo S E-Hybrid é se preparar para o futuro não só da marca alemã, mas de toda a indústria. Se a eletricidade é um caminho sem volta até para os esportivos, que eles se espelhem no comportamento desse Porsche.

