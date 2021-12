Palio pode tirar o trono do Gol no ranking dos mais vendidos

O reinado absoluto do Volkswagen Gol está ameaçado. Depois de se manter no topo do ranking dos modelos mais vendidos no ano por mais de duas décadas, o compacto caminha para um lugar mais baixo no pódio dando lugar ao seu rival Fiat Palio.

Segundo dados divulgados pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), o Palio vendeu em outubro 16.622 mil unidades, enquanto o gol ficou com 12.455 veículos vendidos. Foram 4.167 unidades de diferença entre os modelos, o que deixou o compacto em 3º lugar (perdendo ainda para o Chevrolet Onix com 13.590).

Com o resultado, o modelo da marca alemã viu o Palio encostar no acumulado do ano. O Gol lidera as vendas no mercado brasileiro com 147.184 emplacamentos, já o Palio aparece em segundo lugar, com 145.386.

Líder no mercado nacional de automóveis e comerciais leves, a Fiat registrou 762.980 unidades vendidas no ano passado, consolidando a liderança do mercado, com 21,3% de market share. Nos últimos meses a montadora conseguiu emplacar de vez o Palio, e se os números continuarem a crescer o Gol pode perder a coroa para seu rival no topo dos mais vendidos.

A lista dos mais emplacados em outubro conta ainda com uma outra aposta da Fiat, em 4ª lugar está o Uno com 11.192 unidades vendidas em Outubro.

Para reforçar as vendas e se manter no ranking, a Fiat lançou a série especial Itália do Uno Vivace 1.0. Por R$ 34.430 o modelo vem equipado com: ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos dianteiros com one-touch (subida e descida) para motorista, travas elétricas, desembaçador do vidro traseiro, limpador e lavador do vidro traseiro, quadro de instrumentos com econômetro e conta giros, apoia pé para o motorista, retrovisores externos com comando interno mecânico e pneus aro 14.

Por fora o Uno fica mais bonito com anéis estéticos na grade dianteira com tema Itália, faróis com máscara negra, maçanetas e retrovisores na cor do veículo e lanternas traseiras fumê.

adblock ativo