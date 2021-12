Palio é o mais procurado em vendas online

Hoje com a facilidade proporcionada pela internet, antes de sair de casa em busca do carro usado ou novo, as pessoas já buscam todas as informações de preço, valor de manutenção e consumo dos modelos pelos quais mais se interessam para chegar à loja ou vendedor particular com a conclusão final tomada.

Mesmo com a enxurrada de SUVs disponíveis no mercado, os carros usados mais procurados ainda são os equipados com motorização 1.0, famosos por serem econômicos e contarem com a vantagem do baixo valor de manutenção. Nesse nicho, a plataforma digital Mercado Livre realizou um levantamento sobre as buscas dos baianos, e o resultado foi um pouco diferente da média nacional. Enquanto nos outros estados do País o topo do ranking de procura fica com o Volkswagen Gol, na Bahia a preferência fica com o Fiat Palio. O modelo aparece como o campeão de buscas entre os baianos, com 16%, seguido pelo Gol, que registra 14%. Entre todos os estados analisados, a Bahia foi o único em que o Gol não lidera entre os hatches mais buscados. Os modelos Uno (13%), da Fiat, e Ka (9%), da Ford, aparecem na sequência, e o Celta, da Chevrolet, encerra a relação dos cinco mais procurados, também com 9%. A análise considerou as buscas realizadas no primeiro trimestre deste ano.

Pedra no sapato do Gol, o carro mais importante da história da marca italiana por aqui continua entre nós, não mais com o mesmo destaque e protagonismo de antes. Aposentado após 22 anos de produção, o Fiat Palio segue fazendo sucesso no mercado online de veículos seminovos e usados.

De acordo com dados da Fenabrave, apenas em janeiro de 2018 foram negociadas 48 mil unidades do Palio no mercado brasileiro. Deste total, cerca de 10 mil foram por meio de outra plataforma digital, a OLX (cerca de 21%).

De acordo com Ari Júnior, da loja Pinheiro Veículos, o Palio é um carro que sempre tem procura. "Tenho dois Palios disponíveis para venda. Por ser uma loja de seminovos, sempre precisamos ter um Palio no estoque porque sempre chega alguém à procura do modelo. É popular e econômico", revela.

Em tempos de preços elevados do combustível, um carro econômico pode ajudar a diminuir os custos mensais. O Fiat Palio Attractive 1.0 faz 11,2 km/l na cidade e 13,2 km/l na estrada quando abastecido com gasolina.

Luiza Santos, 25, escolheu o Palio como seu primeiro carro e não se arrepende. "É confortável, com amplo espaço interno e um motor que anda bem, apesar de ser 1.0. Não tenho do que reclamar do Palio: o pós-venda é bom".

Um Palio Attractive 1.0 2014 de quatro portas sai por R$ 28.990, já o mesmo modelo com duas portas fica por R$ 21.990.

Sedãs

Entre os sedãs, o campeão de buscas na Bahia é o Corolla. Com 28% da procura, o modelo da Toyota é líder, seguido pelo Civic (17%), da Honda. Na sequência, o Voyage, da Volkswagen, surge com 13% das buscas, e no top 10 ainda está o Siena (10%), da Fiat, e o Prisma (7%), da montadora Chevrolet.

adblock ativo