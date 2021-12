Palio e Grand Siena ganham Sky Wind

O Grand Siena tem mais novidades. Agora, a Fiat oferece teto solar em todas as versões do sedã Grand Siena como também do hatch Palio. O teto solar Sky Wind para o Novo Palio e o Grand Siena aumenta a esportividade. Com boa área envidraçada, que se estende desde o para-brisas, o Sky Wind dá um plus ao visual do hatch e do sedã.

O equipamento é facilmente usado por acionamento elétrico. Além de uma tela para diminuir a claridade, ele também traz vidros escurecidos para proteger o motorista e passageiros dos raios solares mais intensos. O teto solar Sky Wind tem valor sugerido de R$ 2.900 para a gama do Grand Siena e Novo Palio, com exceção para o Palio Attractive 1.0, que o teto solar sai por R$ 2.700.

