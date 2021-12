Palio desbanca liderança do Gol no Brasil

Depois de um longo período de 27 anos consecutivos, o Gol perdeu a majestade para o Fiat Palio no mercado brasileiro. De acordo com dados preliminares fornecidos pela Fiat, o hatch Palio registrou ao longo do ano passado 183.748 unidades, contra as 183.367 unidades do Gol. A diferença foi de 381 carros para o Palio, que conseguiu manter duas carrocerias (versão Fire e do novo Palio) dentro dos atuais padrões de segurança - com direito a airbag duplo e freios ABS.

A Fiat garantiu também a liderança entre as marcas que mais comercializaram veículos em todo o Brasil. Em 2014, segundo os dados fornecidos pela Fiat, a marca italiana emplacou 698.238 unidades. O mercado brasileiro registrou 3.332.596 unidades no ano passado. Em segundo lugar, ficou a General Motors, com 578.877 unidades, seguida pela Volkswagen (576.670 carros).

Os dados oficiais do setor automotivo do Brasil devem ser divulgados a partir da próxima segunda-feira.

