Pajero Full está moderna

A Mitsubishi lançou a linha 2015 da Pajero Full totalmente renovada por dentro e por fora. O SUV com mais de 30 anos de história chega em versões de três e cinco portas e se equipa de componentes e equipamentos inéditos para se modernizar e encher os olhos dos consumidores.

No visual, as principais novidades da nova linha da Pajero Full são os novos para-choques e grade dianteira, além das luzes de LED diurnas (daytime running light), rodas aro 20 com desenho exclusivo e nova capa para o estepe. Por dentro, o modelo ganhou acabamento em preto brilhante e pedaleiras em alumínio. O destaque interno fica por conta do revestimento que evita ruídos na cabine e promete filtrar mais os sons para os passageiros melhorando o isolamento acústico.

O Pajero Full 2015 ganha itens no quesito tecnologia, como o sistema multimídia de TV digital, câmera de ré, sensor de estacionamento, DVD, CD player, rádio AM/FM, conexão USB e controle para iPod, bluetooth e GPS. Além disso, o SUV chega com o sistema de tração Super Select SS4-II (quatro modos de operação), controle de estabilidade e tração (ASTC), suspensão independente nas quatro rodas, AWC, Ebac, assistente para descida e oito air bags.

Sob o capô, o modelo tem duas opções de motores: um a diesel 3.2, de 200 cavalos e 49 kgfm, e o propulsor a gasolina 3.8 V6, de 250 cavalos e 33,6 kgfm de torque. A caixa de câmbio é automática de cinco velocidades e vem com o Sports Mode, que permite ao motorista optar pelas trocas de marchas, e o sistema Invecs-II (intelligent & innovative vehicles electronic control system), que analisa e se adapta ao modo de dirigir do motorista.

adblock ativo