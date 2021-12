A Chrysler, empresa que faz parte hoje do Grupo FCA, aproveitou o Salão de Detroit 2016 para apresentar a inédita minivan Pacifica. O nome é "emprestado" de um modelo antigo da marca e chega este ano para reposicionar a Chrysler entre os exigentes consumidores do mercado dos Estados Unidos.

A Pacifica aposenta de vez a Town & Country (Chrysler) e, de quebra, a irmã Grand Caravan, da Dodge. A nova Pacifica é um veículo com inovações e de design totalmente inédito. Segundo Bruce Velisek, chefe de produtos da FCA USA, a minivan tem perfil dos carros para o consumidor dos Estados Unidos.

Versátil, espaçosa e tecnológica, a Pacifica traz ainda pacote de multimídia para deixar a criançada e demais ocupantes conectados e altamente "plugado" ao mundo digital. Velisek destaca que a nova Pacifica é um carro para família. Transporta até sete ocupantes - com possibilidade para mais um assento-extra - e traz sob o capô o bom motor 3.6 V6 Pentastar, de 291 cavalos e 36,2 kgfm de torque, acoplado ao câmbio automático de nove marchas. Tem tração nas rodas dianteiras e ganha uma versão híbrida - com motor a combustão ligado a um bloco elétrico. A Pacífica deve chegar ao Brasil no ano que vem.

Roberto Nunes Pacifica é a sucessora da Town&Country

Produzida no Canadá, a Chrysler Pacifica 2017 destaca-se pelo seu tamanho, mais generoso em relação à Town & Country, e pacote de equipamentos ofertados. Entre os componentes que valorizam ainda mais a minivan, estão o controle adaptativo de cruzeiro, câmeras auxiliares para estacionamento, sistema Park Sense Paralle (para paradas e estacionamentos em vagas paralelas), Start/Stop, dispositivo de partida por controle remoto, portas laterais e porta-malas com abertura motorizada por meio de gestos e até um aspirador de pó integrado para a limpeza da cabine.

Outro ponto positivo na Pacifica é a versatilidade. Há um sistema para guardar um dos bancos da segunda fileira sob o assoalho. É simples de manuseio, bastando apenas a pessoa posicionar o banco do carona para frente e, em seguida, fazer todo o rebatimento do banco, colocando-o em um compartimento e aumentando assim a área para transporte de malas, por exemplo, ou mesmo ampliar o espaço para transportar com maior conforto os passageiros na minivan.

Para garantir a segurança, a Chrysler oferece airbags, freios ABS de última geração, controle de tração e de estabilidade, além de suspensão reforçada nas duas versões: Touring e Limited Platinum. O sistema de multimídia estende todo seu pacote tecnológico para telas ao estilo tablet para os ocupantes do banco traseiro. Tem o sistema Uconnect 8.4 com display toychscreen, com AM/FM, rádio, bluetooth e acesso ao navegador GPS integrado.

A Chrysler ainda não definiu os preços oficiais da nova minivan Pacifica nos Estados Unidos. Os modelos Grand Caravan e Town & Country continuam até o mês que vem no mercado.

Town & Country, um carro família

A Town & Country tem uma longa história nos Estados Unidos. Lançada em 1984, a minivan da Chrysler ganhou remodelações e mais itens para valorizar seu perfil familiar. Ganhou as garagens nos Estados Unidos pelo motor potente e espaço gereroso tanto para ocupantes quanto para transporte de malas, por exemplo. Em 2015, a fabricante instalou o motor 3.6 V6, da moderna família de propulsores Pentastar, e agregou itens de conforto e comodidade para motorista e demais ocupantes.

