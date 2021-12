Paceman chega em maio ao mercado brasileiro

A marca Mini ainda tem uma rede de concessionárias pequena no Brasil. Sem ponto de vendas em cidades como Salvador, o modelo inglês ganhou mais uma opção de carroceria. O Mini Paceman foi apresentado oficialmente nos dias 6 e 7 deste mês em Porto Rico.

O Paceman é o primeiro Sport Activity Coupé do mundo. É o sétimo modelo da familia e atrai ainda mais os apaixonados pelos carros Mini, por oferecer design inovador, esportividade e um ambiente interno para lá de exclusivo.

O Mini Paceman destaca-se pela carroceria de duas portas, ampla traseira e conceito interno de lounge com dois bancos individuais atrás. De quebra, vem com o nome estampado na parte traseira.

Motor

O Paceman vem equipado com um motor potente de 184 hp, acoplado a uma transmissão automática de seis velocidades. Entre os itens em destaque, estão as rodas aro 18', freios ABS, controle dinâmico de estabilidade, seis Airbags, sensores de estacionamento (opcional), bluetooth, entrada USB e auxiliar, faróis de xenon, aerofólio traseiro, volante esportivo com borboletas para acionamento do câmbio e sistema anti-furto com controle remoto por ondas de radio.

O Mini Paceman chega ao mercado brasileiro no final de maio, na versão Cooper S (184hp), com preço estimado entre R$140.000 e R$150.000. A previsão de chegada da versão ALL4 (com tração integrada nas quatro rodas) é para o final do segundo semestre deste ano, e a versão JCW, com motor de 211 hp, para 2014.

A fabricante MINI, que é controlada pela alemã BMW, comercializa seus modelos desde 2009 e já comercializou um total de 7.676 unidades. Com 21 pontos de vendas, o MINI tem 5.76% do market share dentro do segmento premium.

