Outubro Rosa reúne 1º Encontro de Moto em Salvador

Acontece neste sábado, 29, o 1º Encontro Rosa de Moto em Salvador com o objetivo de alertar sobre a importância e prevenção do câncer de mama. A concentração acontece a partir das 8h30, ao lado da Clínica AMO, no Rio Vermelho.

A ação reunirá motociclistas, harleyros, médicos e profissionais da saúde como forma de conscientização para uma das maiores doenças causadoras de morte no mundo.

Na Bahia, estima-se que 2.870 novos casos foram descobertos só neste ano.

Trajeto do Passeio

O trecho seguirá pela orla de Salvador, passando pelo Hospital da Bahia, no bairro da Pituba, pelo Hospital Aeroporto, na avenida Paralela, até a concessionária New Bahia Harley-Davidson, na Avenida Orlando Gomes, onde será realizado um show e festival de food truck.

