Outlander 2014 quer seu espaço no País

Da fábrica de Catalão (Goiás), a Mitsubishi tem planos ousados para produzir mais modelos, além do ASX, que era importado do Japão e agora já é feito em solo nacional. Assim, fica cada vez mais perto a produção do Lancer, sedã que divide a mesma plataforma do ASX.

Enquanto não chega a versão nacional do sedã Lancer, a fabricante solta o Outlander 2014. Os modelos All New Outlander 2.0 16V, de 160 cavalos, injeção eletrônica multiponto sequenciale duplo comando no cabeçote (DOHC), e os GT 3.0 V6 e 3.0 V6 (240 cv) com full technology pack, foram apresentados no Complexo Mitsubishi Motors, em Mogi Guaçu, em São Paulo.

O Outlander 2014 inova com sistemas que aumentam a comodidade do motorista e demais passageiros. Alguns toques no dispositivo easy ride inserido ao lado do volante acionam o piloto automático adaptativo (ACC). A tela do computador de bordo indica a distância que se pretende do outro veículo, detectado por sensores a partir de 200 metros à frente. Se estiver na mesma velocidade programada que o Outlander, o ACC acelera com intensidade e posicionar-se a uma distância segura.

Agora, o crossover ficou também com aparência mais moderna e melhor coeficiência de penetração aerodinâmica, garantindo assim o bom desempenho. Entre os diferenciais no visual, está a nova grade com destaque para os faróis de neblina. Os retrovisores com rebatimento elétrico têm indicadores de setas. Há ainda maçanetas e frisos cromados, além de um rack integrado no teto.

O Outlander 2014 também vem com um pacote de segurança e comodidade. Oferece sistema Start/Stop para facilitar a vida do motorista, que precisa apenas apertar o botão para ligar e desligar o motor do veículo. Ao sair do carro e travar as portas, os espelhos retrovisores, que são equipados com desembaçador, são rebatidos automaticamente.

Além disso, traz chave Smart Keyless (basta estar com a chave no bolso e pressionar o botão na maçaneta cromada para destravamento) e outros opcionais, como sensor de estacionamento, câmera de ré, sensor para acendimento automático dos faróis e sensor de chuva, que ativa o limpador do para brisas. Tem ainda direção hidráulica, vidros elétricos, freios ABS com EBD, controle de estabilidade, air bag frontal, de cortina e para o joelho do motorista, além de sistema eletrônico de tração 4WD e pneus 225/55R18.

O crossover Outlander é ofertado com a terceira fileira de bancos e capacidade para sete pessoas. Os bancos da terceira fileira são equipados com sistema de rebatimento, deixando os assentos embutidos no assoalho. Assim, o porta-malas chega a 1.625 l com os bancos rebatidos e 798 l com cinco passageiros. A Mitsubishi oferece manutenção com preço fixo. A 1ª revisão custa R$ 419. A 2ª e 3ª revisões saem pelo mesmo preço. A quarta custa R$ 673.

O jornalista viajou a convite da Mitsubishi Motors do Brasil

