Ousado, 500 Cabrio empolga as garotas

Nas tabelas do mercado, a categoria "carro de estilo" não existe oficialmente, mas, na prática, esse é um segmento que cresce no Brasil. São versões que primam pela personalização, exclusividade, design e alguns mimos. No caso do Fiat 500 Cabrio esse diferencial atende pelos nomes de liberdade e tecnologia.

Sofisticado, atrai gente antenada, que interage, faz selfies e aparece nas redes sociais. E o carrinho sai bem na foto. O menor modelo da montadora italiana é também o mais barato conversível vendido no país. Com câmbio manual, chega a partir de R$ 56.900, e os que livram o motorista da embreagem saem por R$ 59.900 (Dualogic) e R$ 68.220 (automático com seis velocidades).

Fabricado no México, o 500 é pensado para uso urbano, tanto por suas dimensões (3.546 mm de comprimento x 1.627 mm de largura), quanto pela proposta de agilidade no trânsito. As pequenas capacidades do tanque de combustível (40 litros) e do porta-malas (180 litros, na versão tradicional, e apenas 153 litros, no conversível) também contribuem para o perfil do dia a dia na cidade.

Na conta, o porta-malas é apenas suficiente para as compras do mês em uma ida ao mercado, mas não comporta as bagagens dos seus quatro passageiros. Classiautos testou um Cabrio automático completo (inclusive com o kit 2, que inclui ar-condicionado digital, bancos com revestimento em couro, sistema Blue&Me, áudio Alpine premium, retrovisor interno eletrocrômico, teto conversível de na cor vermelha e tem preço de R$ 72.892) pelas ruas de Salvador. O resultado foi ver um carro que atrai olhares de pedestres e motoristas, "tira onda" por onde passa e se dá bem e com agilidade no complicado tráfego da capital baiana.

De cara, o visual retrô das linhas externas chama atenção. Estilo que continua no acabamento interno, principalmente no painel e revestimento dos bancos (ponto negativo é o pouco espaço para que viaja atrás). E se a sensação de dirigir um carro com personalidade é a primeira impressão do Fiat 500, ela é ainda mais reforçada ao rodar com a versão Cabrio. A liberdade sugerida na definição do veículo se completa com a capota totalmente baixa (ela pode ser aberta ou fechada em movimento, até 80 km/h) e o vento cortando o veículo de fora a fora.

Mesmo assim, por não perder as "paredes" laterais, a ideia de estar vulnerável a incidentes é muito menor do que em um conversível tradicional. Ponto positivo para o carrinho da Fiat. Destaque ainda para o conjunto mecânico que tem torque para não ficar para trás na estrada. O 500 Cabrio é impulsionado pelos 105 cv (gasolina) e 107 cv (etanol) do motor 1.4 MultiAir Flex de 16v, combinado com o câmbio automático, com modo manual, de 6 marchas, ajustado mais para o conforto do que para a esportividade.

De acordo com a fábrica, chega até 213,5 km/h. Fácil de pilotar e estacionar, tem boa dirigibilidade e traz prazer na condução. Fica mais bravo no modo sport (botão no painel), mas não muito. Feito para rodar com a capota baixa, as fortes chuvas que caíram em Salvador mostraram uma outra qualidade do equipamento: a vedação. O carro permaneceu seco por dentro e nem uma gota de infiltração passou pelo sistema feito por duas camadas de lona e estrutura metálica. Até a velocidade no acionamento do sistema (elétrico em três estágios) garantiu que não houvesse sustos com a proximidade da chuva.

Tem air bag, ABS, controle de estabilidade, sensor de ré, faróis de neblina, computador de bordo, volante multifuncional, cruise control, rodas de liga leve de 15" e pneus 185 / 55. O que faz falta é uma tela multimídia, ainda mais pelo preço do carro.

Da esquerda para a direita: Érica Fernandes, Lorena Morgana e Débora Resende

adblock ativo